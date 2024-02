Imprezy w Warszawie 9-11 lutego 2024. Co robić w weekend w stolicy?

Zespół Ogórkiem po Warszawie zaprasza na wycieczkę Warszawa w Pigułce. - Wybierzcie się z nami w podróż po stolicy na pokładzie legendarnego autobusu marki Jelcz „Ogórek”. Nasz kochający swoje miasto przewodnik, wciągnie Was w wir fascynującej zabawy z Warszawą w tle. Ta wycieczka to nie tylko przejażdżka pięknie odrestaurowanym pojazdem z minionej epoki. To przede wszystkim cała masa ciekawostek, anegdot, biografii składających się na niesamowitą historię niezwyciężonego miasta - piszą organizatorzy. KIEDY: sobota 20 stycznia, 15:00 - 17:30 GDZIE: Ogórek” czeka przed głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki od strony ulicy Marszałkowskiej WSTĘP: Bilety dostępne na stronie www.wpt1313.com Kolejne wydarzenie na następnej stronie >>>

