Imprezy w Warszawie. Co robić od 23 do 25 lutego 2024? Oto najciekawsze wydarzenia

Imprezy w Warszawie 23-25 lutego 2024

Imprezy w Warszawie. Lista atrakcji w weekend

Otwarcie Breakfast Corner coraz bliżej

Warszawiacy kochają jeść śniadania w stołecznych knajpach. Wystarczy popatrzeć na szereg śniadaniówek, które od lat cieszą się uznaniem i dobrymi opiniami. Dobra wiadomość jest taka, że propozycji będzie jeszcze więcej. Niebawem w mieście pojawi się zupełnie nowa przestrzeń śniadaniowa. Pierwsze takie miejsce w Polsce zostanie otwarte wiosną w Fabryce Norblina.

To będzie jedyna street food'owa strefa śniadaniowa w Polsce. Breakfast Corner by Food Town to zupełnie nowy koncept na mapie naszego kraju. Jako pierwsi przetestują go mieszkańcy Warszawy. Szczegóły tutaj.