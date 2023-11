Imprezy Warszawa 10 - 12 listopada. Co robić w weekend? Przegląd najciekawszych wydarzeń w stolicy Barbara Woźnica

Zupełnie nowa odsłona muzyczna wokalistki tylko w Wawerskiej Strefie Kultury. Program dostarczy wielu emocji fanom artystki i miłośnikom dobrej polskiej muzyki rozrywkowej. Projekt ten to swego rodzaju podróż w czasie do ubiegłego wieku. To właśnie te piosenki i melodie cieszyły się ogromną popularnością wśród polskiej publiczności. Dzięki nowym aranżacjom wybitnego pianisty i kompozytora - Michała Tokaja, słuchacze będą mieli okazję poznać je na nowo, w zupełnie innym wydaniu i niepowtarzalnym brzmieniu. Wraz z Agą i Michałem na scenie pojawi się wybitny trębacz jazzowy Robert Majewski. KIEDY: 12 listopada, godz. 19 GDZIE: Wawerskie Centrum Kultury, Żegańska 1a WSTĘP: bilety 50 zł

Imprezy w Warszawie 10, 11, 12 listopada. Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni upłyną pod znakiem wydarzeń związanych ze Świętem Niepodległości. Ale nie tylko! Jeśli planujecie zostać w stolicy to czekają na was wystawy, koncerty czy targi. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 10 do 12 listopada 2023. Co robić w Warszawie?