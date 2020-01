Imprezy Warszawa 10-12 stycznia 2020. Polecamy najciekawsze wydarzenia na weekend

zobacz galerię (22 zdjęcia) Lodowisko na Starym Mieście jest jednym z najbardziej uwielbianych przez warszawiaków. Nic dziwnego! Ślizgawka w kształcie pierścienia ułożone zostało wokół pomnika warszawskiej Syrenki jest zachwycająca. Do tego iluminacja wisząca bezpośrednio nad lodową taflą, tworząca niesamowity klimat. Kto nie chciałby się ślizgać w takiej scenerii? Lodowisko czynne jest codziennie w godz. 10-21. Korzystanie z niego jest bezpłatne. Harmonogram przerw technicznych: - 12:00 – 13:00 - 15:00 – 16:00 - 18:00 – 19:00 Szymon Starnawski zobacz galerię (22 zdjęcia)

Warszawa imprezy 10-12 stycznia 2020. Szukacie pomysłu na weekend? Nie wiecie jak ciekawie spędzić czas? Przygotowaliśmy przegląd najciekawszych wydarzeń w Warszawie od piątku do niedzieli. Wśród nich znajdziecie zarówno bezpłatne, jak i płatne propozycje imprez. Zobaczcie poniżej, co będzie działo się w najbliższy weekend w Warszawie. Otwórzcie galerię, żeby przejść do listy wydarzeń.