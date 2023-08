Imprezy Warszawa 11-15 sierpnia 2023. Będzie się działo w długi weekend! Oto najciekawsze wydarzenia Redakcja Warszawa

Organizatorzy potańcówki zapraszają, by zatańczyć do najpiękniejszych melodii przedwojennej Warszawy. Do tańca porwą uczestników Nicponie. KIEDY: 12 sierpnia, godz. 17-18.30 GDZIE: Niepodległa. Miejsce spotkań (w Łazienkach Królewskich przy al. Ujazdowskich, wejście przez furtkę przy Ogrodzie Botanicznym) WSTĘP: wolny

Imprezy w Warszawie 11-15 sierpnia 2023 roku. Co będzie się działo w długi weekend? Przed nami aż pięć dni przeróżnych wydarzeń! Nie tylko tych ściśle rozrywkowych, ale także związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend. Co robić w Warszawie?