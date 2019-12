zobacz galerię (29 zdjęć) Pamiętajcie, że Królewski Ogród Światła w Wilanowie się powiększył. W piątek, 6 grudnia, otwarta została zupełnie nowa część ekspozycji - Ogród Różany, a w nim 6000 zmieniających kolory rozświetlonych róż. Powiększony świetlny ogród będzie można oglądać aż do 23 lutego 2020 roku. Zobaczcie jak prezentuje się nowa ekspozycja Królewskiego Ogrodu Światła TUTAJ Krystian Dobuszyński zobacz galerię (29 zdjęć)

Warszawa imprezy 13-15 grudnia 2019. Szukacie pomysłu na weekend? Nie wiecie jak ciekawie spędzić czas? Przygotowaliśmy przegląd najciekawszych wydarzeń w Warszawie od piątku do niedzieli. Wśród nich znajdziecie zarówno bezpłatne, jak i płatne propozycje imprez. Zobaczcie poniżej, co będzie działo się w najbliższy weekend w Warszawie. Otwórzcie galerię, żeby przejść do listy wydarzeń.