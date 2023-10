Imprezy Warszawa 13 - 15 października. Przegląd najciekawszych wydarzeń na weekend. Będzie się działo! Barbara Woźnica

W weekend Plaża Wilanów stanie się areną spektakularnych wydarzeń podczas Festiwalu Światła. To trzydniowe wydarzenie, które zapewni mieszkańcom i odwiedzającym niezapomniane chwile pełne muzyki i kolorowych świateł. Festiwal rozpocznie się w piątek o godz. 18. Na scenie wystąpi jeden z najpopularniejszych DJ i Producentów Muzycznych - Gromee. O 20:00 na scenie pojawi się również wyjątkowy duet elektronicznych brzmień - The Dumplings. Przez cały weekend odwiedzający będą mogli cieszyć się świetlnymi interakcjami oraz skorzystać z nocnego marketu, bajecznej górki czy karuzeli. KIEDY: 13 - 15 października GDZIE: Plaża Wilanów WSTĘP: wolny

Imprezy w Warszawie 13, 14, 15 października. Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w ciekawe wydarzenia. Jeśli planujecie zostać w stolicy to czekają na was wystawy, koncerty, imprezy plenerowe czy targi roślin. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend 13 - 15 października 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.