zobacz galerię (28 zdjęć) Od organizatorów: Podczas pikniku w strefie sportowej będziecie mogli spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych, wziąć udział w bezpłatnych treningach (m.in. z Legia Warszawa), przybić piątkę z ulubionym sportowcem, powspinać się na ściance w strefie MultiSport Polska, obejrzeć szybowce i żaglówki oraz wziąć udział w jedynym w swoim rodzaju treningu na jachtach. Strefa rodzinna z kolei zaproponuje Wam zabawę w escape roomie, pokazy magiczne, eksperymenty chemiczne, pokazy akrobatycznie, warsztaty dla młodych programistów oraz spotkania z alpakami. Kiedy: sobota o 12:00 – 17:00 Gdzie: Błonia PGE Narodowego Aleja Zieleniecka Wydarzenie bezpłatne Sylwia Dąbrowa/archiwum zobacz galerię (28 zdjęć)

Warszawa imprezy 13-15 września 2019. Szukacie pomysłu na weekend? W naszym przeglądzie znajdzie coś dla siebie zarówno miłośnik sportu, jak i koncertów czy dobrego jedzenia. Przygotowaliśmy dla was zestawienie najciekawszych wydarzeń w Warszawie od piątku do niedzieli. Wśród nich znajdziecie zarówno bezpłatne, jak i płatne propozycje imprez. Otwórzcie galerię i zobaczcie, co będzie działo się w najbliższy weekend w Warszawie.