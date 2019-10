DOG DAY & CAT DAY! #nieoceniajpopysku to wielkie święto czworonogów i ich właścicieli w Hali Gwardii. Podczas wydarzenia będzie można kupić produkty, karmy, akcesoria dla pupili, których nie ma w supermarketach. Poza tym na miejscu będzie można wesprzeć fundację AST i wykonać pamiątkowe zdjęcia z celebrytami na ściance za "króla do puszki". Będzie też spotkanie z Marcinem "Różalem" Różalskim, Karoliną Pilarczyk - ambasadorami fundacji AST i innymi znanymi osobami, które zdecydowały się wesprzeć akcję. W programie także: fotobudka, zlot bullowatych, wybór najsympatyczniejszej Pary oraz Psiego celebryty, fotoramka, chmurki i ścianka wydarzenia – super zdjęcia do użycia w social mediach z hashtagiem #nieoceniajpopysku. Wydarzenie odbędzie się 12 i 13 października. W sobotę w godz. 9-18, a w niedzielę od godz. 10 do 17. Spotkanie ze znanymi osobami w niedzielę od 13 do 14.

Karolina Misztal