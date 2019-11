Nowy punkt IKEA. Miejsce spotkań z klientem powstało na Woli

Przedstawiciele szwedzkiej marki IKEA już od dawna zapowiadali otwarcie nowego punktu w Warszawie. Do tej pory nie było jednak wiadomo, gdzie miałby się on pojawić ani co miałoby sie w nim znaleźć. Odpowiedzi przynosiósł początek listopada. Dalsza część artykułu poniżej.