Imprezy Warszawa 15 sierpnia 2023. Będzie się działo w długi weekend! Oto najciekawsze wydarzenia

Niedawno przy jednej ze stołecznych galerii handlowych powstała nietypowa atrakcja. Mowa o piaszczystej plaży, którą otwarto przy Ogrodach Ulricha. To pierwsze takie miejsce w Warszawie. Działa tam strefa letnich aktywności - czekają: boisko do siatkówki plażowej, kultowe piłkarzyki, tenis stołowy. W wypożyczalni bezpłatnie można wypożyczyć sprzęt sportowy, taki jak piłki, rakietki do badmintona, a także gry planszowe. Na maluchów czeka piaskownica w kształcie pirackiego statku pełna zabawek. Do końca sierpnia co niedzielę godz. 10.00 organizowane są też bezpłatne zajęcia jogi. KIEDY: do godz. 20.30 GDZIE: Ogrody Ulricha, Wola Park WSTĘP: wolny Kolejne wydarzenie na następnej stronie >>>

mat. pras.