Imprezy Warszawa 16 - 20 sierpnia. Co robić w ciepły, długi weekend w stolicy? Barbara Woźnica

Przed nami ostatnie z pięciu piątkowych wydarzeń przygotowanych przez Sinfonię Varsovia. Piątkowa potańcówka rozpocznie się pokazem tańca oraz nauką podstawowych kroków pod okiem profesjonalnych tancerzy. Dwugodzinne potańcówka rozpocznie się o 19:00. W najbliższy piątek w pawilonie koncertowym rozbrzmiewać będzie muzyka Salsa Central. KIEDY: 18 sierpnia, godz. 19 GDZIE: Sinfonia Varsovia WSTĘP: wolny Kolejne wydarzenie na następnej stronie >>> Serwis Sinfonia Varsovia Zobacz galerię (27 zdjęć)

Imprezy w Warszawie 16, 17, 18, 19 i 20 sierpnia 2023 roku. Co będzie się działo w długi sierpniowy weekend? Przed nami pięć dni różnorodnych wydarzeń. Jeśli najbliższe dni spędzacie w Warszawie to czekają na was potańcówki, wyprzedaże garażowe, spacery, czy wystawy. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano od 16 do 20 sierpnia 2023 roku. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.