Imprezy Warszawa 16 - 20 sierpnia. Spędzasz długi weekend w stolicy - sprawdź, co będzie się działo Barbara Woźnica

Wystawa "Kolor życia. Frida Kahlo" poświęcona jest jednej z najważniejszych i najbardziej ciekawych artystek XX w., której twórczość charakteryzowały wyraziste barwy, mimo że życie nie szczędziło jej cierpienia - meksykańskiej malarce Fridzie Kahlo. W Podchorążówce prezentowane są trzy obrazy Fridy Kahlo: "Tam wisi moja sukienka" (1933), "Kokosy" (1951) oraz "Martwa natura z arbuzami" (1953). Ekspozycję wzbogacają archiwalne zdjęcia z życia artystki, a także film z 1941 r. Integralną częścią wystawy jest plenerowa instalacja na dziedzińcu Podchorążówki, odtwarzająca fragmenty Niebieskiego Domu Fridy Kahlo, w którym artystka się urodziła, wychowała, tworzyła i zmarła. To słynny La Casa Azul, będący dziś muzeum legendarnej malarki. KIEDY: do 3 września GDZIE: Łazienki Królewskie WSTĘP: bilety od 15 zł. W piątek bezpłatnie Kolejne wydarzenie na następnej stronie >>> Sylwia Dąbrowa Zobacz galerię (27 zdjęć)

Imprezy w Warszawie 16, 17, 18, 19, 20 sierpnia 2023 roku. Co będzie się działo w długi sierpniowy weekend? Przed nami pięć dni różnorodnych wydarzeń. Jeśli najbliższe dni spędzacie w Warszawie to czekają na was potańcówki, wyprzedaże garażowe, spacery, czy wystawy. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano od 16 do 20 sierpnia 2023 roku. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.