Imprezy Warszawa 17-19 stycznia 2020. Polecamy najciekawsze wydarzenia weekendu

zobacz galerię (31 zdjęć) Zimowa magia cały czas w Warszawie. Jak co roku setki lampek zabłysnęło m.in. na pl. Zamkowym (na wielkiej choince prezentują się zawsze wyjątkowo pięknie), Rynku Starego Miasta, na Trakcie Królewskim (Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Al. Ujazdowskie, Belwederska), placu Grzybowskim, ul. Grzybowskiej i Emilii Plater. Ozdób świątecznych nie zabrakło także m.in. w Wilanowie, na Bemowie, na ul. Francuskiej i Ząbkowskiej. Iluminacje z bożonarodzeniowymi dekoracjami można oglądać już po raz dwunasty. Zobacz, jak wygląda w tym roku: Iluminacja świąteczna w Warszawie. Zobacz zdjęcia i wybierz się na wieczorny spacer! Krystian Dobuszyński zobacz galerię (31 zdjęć)

Imprezy Warszawa 17-19 stycznia 2020. Czekacie na weekend? My też. Zamiast spędzać go bezczynnie na kanapie, ruszcie w miasto. Przygotowaliśmy przegląd najciekawszych wydarzeń w Warszawie od piątku do niedzieli. Wśród nich znajdziecie zarówno bezpłatne, jak i płatne propozycje imprez. Zobaczcie poniżej, co będzie działo się w najbliższy weekend w Warszawie.