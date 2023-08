Imprezy Warszawa 17 - 20 sierpnia. Najlepsze wydarzenia na ciepły weekend w stolicy Barbara Woźnica

W Multimedialnym Parku Fontann w piątki i soboty można oglądać spektakularne pokazy. Po historii Bazyliszka, Warsa i Sawy czy Złotej Kaczki, przyszedł czas, by podążyć śladem bohaterów największych produkcji wytwórni Disney, obchodzącej właśnie swoje stulecie. W tym roku widzowie będą mogli zobaczyć legendarne animacje wytwórni Disney, które przejęły funkcję legend naszych czasów. KIEDY: 18 i 19 sierpnia, godz. 21 GDZIE: Multimedialny Park Fontann WSTĘP: wolny Krzysztof Jedynak

Imprezy w Warszawie 17, 18, 19 i 20 sierpnia 2023 roku. Co będzie się działo w długi sierpniowy weekend? Przed nami pięć dni różnorodnych wydarzeń. Jeśli najbliższe dni spędzacie w Warszawie to czekają na was potańcówki, wyprzedaże garażowe, spacery, czy wystawy. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano od 17 do 20 sierpnia 2023 roku. Co robić w Warszawie?