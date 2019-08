6 lipca rozpoczęła się 25. edycja festiwalu jazzowego na Starym Mieście w Warszawie. Koncerty w ramach wydarzenia odbywają się co tydzień, w każdą następną sobotę. 3 sierpnia wystąpi Wojtek Mazolewski Quintet w składzie: Wojtek Mazolewski - kontrabas; Joanna Duda - fortepian; Oskara Toroka - trąbka; Mark Pospieszalski - saksofon; Qba Janicki - perkusja. Podczas wyjątkowego wieczoru usłyszymy najnowszy projekt poświęcony i stworzony w hołdzie dla legendy polskiego jazzu - Krzysztofa Komedy (rok 2019 to obchodzona pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO 50 rocznica śmierci K. Komedy). Mazolewski i muzycy jego kwintetu od lat inspirują się muzyką legendy jazzu. Ciekawie łączą tradycję z nowoczesnością. Analogowe brzmienie kwintetu Wojtka nawiązujące do mistrzów jazzu, łączy elektronikę i współczesne brzmienia. Wstęp wolny. Godzina rozpoczęcia: 20:00 Miejsce: Rynek Starego Miasta

Krystian Dobuszyński