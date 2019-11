Święta coraz bliżej, a to oznacza, że w stolicy zaczynają pojawiać się Jarmarki Bożonarodzeniowe, na których można m.in. spróbować tradycyjnych potraw, napić się grzańca czy kupić oryginalny prezent. Inauguracja jednego z najpopularniejszych targów świątecznych - na warszawskiej Starówce - nastąpi już w najbliższą sobotę. - Grzane wino, pyszne jedzenie, świąteczne dekoracje i magiczna atmosfera to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekać na Was będą na Warszawskim Jarmarku Bożonarodzeniowym - zachęcają twórcy jarmarku. Sobota, 23 listopada Rynek Starego Miasta Wstęp wolny

fot. Karolina Misztal