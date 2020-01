Imprezy Warszawa 24-26 stycznia 2020. Polecamy najciekawsze wydarzenia weekendu

zobacz galerię (32 zdjęcia) PGE Narodowy ponownie zamienił się w największe zimowe miasteczko w Polsce. Powróciły lodowiska, górka lodowa i curling. Na najmłodszych czekają „Poranki dla dzieci”, czyli nauka na łyżwach w formie zabawy, z kolei na starszych imprezy „Disco lodowisko” z najlepszymi DJ-ami. Podczas ubiegłorocznej edycji, udział w wydarzeniu wzięło ponad 550 tys. osób. Zimowy Narodowy trwa od 30 listopada 2019 do 8 marca 2020 roku. Godziny otwarcia i cennik na stronie: zimowy narodowy Szymon Starnawski zobacz galerię (32 zdjęcia)

Imprezy Warszawa 24-26 stycznia 2020. Nie macie planów na weekend? Specjalnie dla was przygotowaliśmy przegląd najciekawszych wydarzeń w Warszawie od piątku do niedzieli. Wśród nich znajdziecie zarówno bezpłatne, jak i płatne propozycje imprez. Jedno jest pewne - będzie się działo. Zobaczcie poniżej, co będzie działo się w najbliższy weekend w Warszawie.