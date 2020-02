Pokazy, spotkania, konkursy z nagrodami, wybory miss, koncerty - to tylko kilka z wielu atrakcji, jakie dla miłośników tatuażu przygotowali organizatorzy Warsaw Tattoo Days 2020. Tattoo Days to drzwi do magicznego świata sztuki tatuażu, to możliwość obserwacji warsztatu najbardziej utalentowanych artystów, to również największy salon tatuażu w Polsce! Wydarzenie będzie okazją do spotkania z 427 najlepszymi artystami z Polski, Europy i całego świata, którzy w trakcie wydarzenia będą nie tylko pokazywać swoje prace, ale również wykonywać tatuaże. Wstęp na imprezę jest biletowany. Bilety można kupić wcześniej przez internet lub na miejscu w dniu imprezy. Do wyboru mamy kilka rodzajów wejściówek. Dostępne są bilety jednodniowe, dwudniowe, rodzinne oraz bilety VIP. Ceny zaczynają się od 39 zł. Warsaw Tattoo Days 2020 odbędzie się w dniach 29.02-1.03 w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO XXI w Warszawie. Impreza rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa w sobotę do godz. 23.00, a w niedzielę do 20.30.

fot. Szymon Starnawski