Imprezy Warszawa 31 stycznia - 2 lutego 2020. Polecamy najciekawsze wydarzenia weekendu

Bieg, jazda na łyżwach i wyścig kolarski - w tych konkurencjach w sobotę zmierzą się uczestnicy 31. zimowego triathlonu warszawskiego. Mieszkańcy stolicy już po raz 31. będą mieli okazję sprawdzić się w Warszawskim Triathlonie Zimowym. Jak twierdzą organizatorzy, to jedyna taka impreza w Europie - w przeciwieństwie do tradycyjnego triathlonu zawodnicy nie będą pływać w jeziorze, a zamiast tego wezmą udział w wyścigu na łyżwach. Zapisy na Triathlon trwają do 30 stycznia (do 23.59). Zgłaszać się można online. Uczestnicy mogą startować zarówno indywidualnie, jak i w drużynach (dwu- lub trzyosobowych). Drużyn może być łącznie 90, limit dla uczestników indywidualnych to 400 osób. Aby zapisać się na triathlon, należy wnieść opłatę startową, która dla drużyn wynosi 100 zł, a dla zawodników indywidualnych 45 zł (lub 60 zł, jeśli zapisują się osobiście).

fot. Szymon Starnawski