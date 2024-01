Imprezy Warszawa 5 - 7 stycznia 2024 r. Najciekawsze wydarzenia na pierwszy weekend stycznia Barbara Woźnica

W pierwszy weekend stycznia na Torwarze, już po raz 14. odbędą się zawody w łyżwiarstwie figurowym Walley Winter Cup 2024. Tegoroczna edycja imprezy będzie rekordowa - zgłosiło się ponad 260 zawodników z całej Polski, dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku, rozegranych zostanie 39 konkurencji. Cała impreza potrwa 3 dni, od piątku do niedzieli. Na starcie zobaczymy łyżwiarzy w pełnym spektrum wiekowym - od 7-latków, po bardzo dojrzałe osoby, ponieważ poza konkurencjami wyczynowymi zostaną rozegrane również te amatorskie. KIEDY: 5 - 7 stycznia 2024 r. GDZIE: COS Torwar, ul. Łazienkowska 6a WSTĘP: wolny Kolejne wydarzenie na następnej stronie >>> Adam Jastrzębowski / archiwum Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Imprezy w Warszawie 5, 6, 7 stycznia 2024 r.. Co będzie się działo w weekend? Jeśli pierwszy weekend tego roku spędzicie w stolicy to czekają na was wystawy, koncerty, czy spacery. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 5 do 7 stycznia 2024 r. Co robić w Warszawie?