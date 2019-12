Chiński Festiwal Światła po raz pierwszy w Polsce. Fort Bema zabłysnął setkami kolorów

Chiński Festiwal Światła można było już podziwiać w kilku europejskich krajach, teraz przyszedł czas na Polskę. Od soboty 30 listopada Fort Bema rozświetlony jest setkami kolorów. Co więcej, ten Festiwal to nie tylko wyjątkowa wystawa świetlna, ale to także idealna okazja do pogł...