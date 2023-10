Imprezy Warszawa 6 - 8 października. Będzie się działo! Najciekawsze wydarzenia na weekend Barbara Woźnica

Wraz z początkiem jesieni rozpoczął się sezon na dynie. Oprócz kolorowych liści, spadających kasztanów, są one jednym z symboli jesieni. Na dachu jednego z największych centrów handlowych w mieście, Galerii Północnej, pojawiła się niezwykła atrakcja - jesienny Ogród Dyniowy. To miejsce idealne zarówno na rodzinne wycieczki w poszukiwaniu rozrywki dla najmłodszych, jak i wszystkich miłośników magii jesieni. KIEDY: do 31 października GDZIE: Galeria Północna, ul. Światowida 17 WSTĘP: wolny O Ogrodzie dyniowym przeczytacie również tu: Jesienny raj na dachu Galerii Północnej Krzysztof Jedynak

Imprezy w Warszawie 6, 7, 8 października. Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w ciekawe wydarzenia. Jeśli planujecie najbliższy weekend w Warszawie to czekają na was wyprzedaże garażowe, imprezy gastronomiczne czy targi roślin. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 6 do 8 października 2023.