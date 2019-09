Warszawa imprezy 6-8 września 2019. Szukacie pomysłu na to jak ciekawie spędzić weekend w Warszawie? Koncert? Piknik? Święto Wisły a może Zlot Buldogów Francuskich? Przygotowaliśmy dla Was przegląd najciekawszych wydarzeń, jakie będą odbywać się w Warszawie od piątku do niedzieli. Są wśród nich imprezy bezpłatne jak i biletowane. Otwórz galerię i sprawdź, co będzie się działo w Warszawie w pierwszy wrześniowy weekend.