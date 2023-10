Imprezy Warszawa 7 - 8 października. Będzie się działo! Najciekawsze wydarzenia na weekend Barbara Woźnica

Targi Greenville to wydarzenie dobrze znane miłośnikom zieleni w miejskim wydaniu. W niedzielę do Elektrowni Powiśle powinni zajrzeć ci, którzy poszukują dobrej jakości produktów stworzonych w zgodzie z naturą. "Naszym celem jest zebranie w jednym miejscu i w jednym czasie marek i ludzi, którzy wkładają swoją dobrą energię w hodowanie roślin oraz tworzenie produktów zainspirowanych ekologią i naturą" - zachęcają organizatorzy Targów Greenville. KIEDY: 8 października, godz. 11 - 18 GDZIE: Elektrownia Powiśle WSTĘP: wolny Krystian Dobuszyński / archiwum Zobacz galerię (21 zdjęć)

Imprezy w Warszawie 7 i 8 października. Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w ciekawe wydarzenia. Jeśli planujecie najbliższy weekend w Warszawie to czekają na was wyprzedaże garażowe, imprezy gastronomiczne czy targi roślin.