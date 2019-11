Rok 2019 został ogłoszony przez polski parlament i UNESCO rokiem Stanisława Moniuszki. To świetna okazja, aby zapoznać się bliżej z szerszą niż zwykle retrospektywą twórczości polskiego twórcy oper, pieśni, operetek, baletów, utworów instrumentalnych i sakralnych. Można to zrobić podczas festiwalu "Moniuszko w kościołach Warszawy". Podczas Festiwalu będzie można posłuchać dobrze znanych utworów (Litanie ostrobramskie, Msza Piotrowińska), jak i kompozycji do tej pory niewykonywanych (m.in. Ecce lignum crucis w instrumentacji Zygmunta Noskowskiego). Do prezentacji twórczości sakralnej Moniuszki zostały zaproszone najlepsze zespoły z całej Polski, którym będą towarzyszyć wybitni soliści. PROGRAM: 8 listopada Chór Polskiego Radia pod dyrekcją Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej, Kwintet Musicarius godz. 20.00, Kościół oo. Franciszkanów pw. Stygmatów Św. Franciszka 9 listopada Chór Żeński "Gaudium per Canto" Akademia Muzyczna w Gdańsku prowadzony przez Annę Fiebig godz. 19.30, kościół św. Anny 10 listopada Koncert Finałowy REQUIEM AETERNAM Polski Chór Kameralny pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego, Kwintet Equilibrium godz. 16.30, kościół ewangelicko-augsburski św. Trójcy WSTĘP DARMOWY

pixabay/zdjęcie ilustracyjne