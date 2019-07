innogy dla Warszawy. Dobra energia napędza stolicę

Mieszkając w Warszawie, nie sposób byłoby nigdy nie usłyszeć o letnich pokazach filmowych w plenerze. Tego rodzaju wydarzenia od lat przyciągają tłumy ludzi. Słoneczna pogoda, wygodny leżak, doborowe towarzystwo i doskonałe dzieła najlepszych reżyserów – czyż nie brzmi to jak plan na udany wieczór? Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna.

W tym roku do organizacji letnich pokazów filmowych zaangażowało się innogy – przedsiębiorstwo do niedawna kojarzone wyłącznie ze sprzedażą energii elektrycznej. Jednak firma od dłuższego czasu znacznie poszerza swoje horyzonty i wychodzi do warszawiaków. Multimedialne pokazy fontann na Podzamczu, Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich czy Wianki nad Wisłą tworzą listę imprez wspieranych przez innogy i mocno zakorzenionych w historii stolicy.

Podczas tegorocznych edycji wydarzeń mieszkańcy mogli napotkać specjalnie stworzone strefy innogy. Edukatorzy marki serwowali warszawiakom ciekawostki i informacje dotyczące ekologicznego stylu życia i zrównoważonego rozwoju.

innogy od lat wspiera miejskie wydarzenia kulturalne, które cieszą się ogromną popularnością wśród warszawiaków. W tym roku oprócz obchodów Wianków nad Wisłą, Koncertów Chopinowskich w Łazienkach czy Multimedialnego Pokazu Fontann, w których uczestniczymy, chcielibyśmy zaproponować mieszkańcom Warszawy plenerowe letnie „Kino Dobrej Energii innogy”, w ramach którego wyemitowane zostaną najpopularniejsze produkcje filmowe ostatnich lat. Mamy nadzieję, że nasza propozycja będzie ciekawą alternatywą na spędzenie wtorkowych letnich wieczorów w stolicy – mówi Janusz Moroz, Członek Zarządu ds. Handlu w innogy Polska.

Oprócz zapewnienia dobrej zabawy, chcemy też zainspirować mieszkańców Warszawy do wyboru bardziej ekologicznych rozwiązań w życiu codziennym. Zrównoważony rozwój i dbanie o ekologię jest w DNA naszej marki, dlatego przygotowaliśmy szereg aktywności, które pokażą, że w dużym mieście można korzystać z nowoczesnych rozwiązań i żyć w sposób przyjazny środowisku – dodaje Janusz Moroz, Członek Zarządu ds. Handlu w innogy Polska.

Jednym z rozwiązań przygotowanych przez firmę jest miejski car-sharing oparty na flocie samochodów elektrycznych. Usługa innogy go! pozwala na szybkie i wygodne przemieszczanie się po Warszawie, bez emitowania zanieczyszczeń. Auta dostępne w ramach oferty to elektryczne BMW i3 – nowoczesne pojazdy bezemisyjne. W ten sposób innogy wspiera walkę ze smogiem w stolicy.

Usługa cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców stolicy. Do tej pory skorzystało z niej kilkadziesiąt tysięcy osób. Na ulicach miasta każdego dnia możemy zaobserwować charakterystyczne, biało-zielone pojazdy o futurystycznym wyglądzie. Aplikacja "innogy go!" zbiera pochlebne recenzje zarówno wśród młodszych, jak i starszych użytkowników. Poza aspektem ekologicznym, płynie wiele innych korzyści z korzystania z floty elektrycznych samochodów innogy. Można wymienić chociażby w pełni legalną możliwość poruszania się buspasami lub brak dodatkowych opłat za parkowanie czy paliwo.

Jeśli wciąż nie mieliście okazji do przetestowania innowacyjnej wypożyczalni aut na minuty, możecie zrobić to bez żadnych opłat. Pierwsze 15 minut korzystania z usługi jest bezpłatne. Doskonałym pretekstem do przekonania się o zaletach elektrycznego car-sharingu, mogą być wspomniane pokazy filmowe na Polu Mokotowskim. Organizatorzy gwarantują aż 500 komfortowych leżaków i dodatkowe atrakcje. Do tej pory widzowie mogli obejrzeć już takie hity, jak „Whiplash”, „Dzikie Historie” czy „Cudowny Chłopak”. A to dopiero początek! Na warszawiaków czeka jeszcze 5 fantastycznych wieczorów z kinem letnim. Seanse odbywają się w każdy wtorek - o 21:30 do końca lipca i o 21:00 od początku sierpnia. W ramach Kina Dobrej Energii wyświetlone zostaną:

30 lipca – „Tamte dni, tamte noce” reż. Luca Guadagnino

6 sierpnia – „Cinema Paradiso” reż. Giuseppe Tornatore

13 sierpnia – „Jak poślubić milionera” reż. Jean Negulesco

20 sierpnia – „Tylko kochankowie przeżyją” reż. Jim Jarmusch

27 sierpnia – „Co robimy w ukryciu” reż. Jemaine Clement, Taika Waitit

„Kino Dobrej Energii innogy” zlokalizowane jest na Polu Mokotowskim za oczkiem wodnym.