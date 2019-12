innogy Polska prezentuje pierwszy w Polsce Zero Emission Store

Pierwsze takie miejsce w Polsce

Zero Emission Store to instalacja z włóczki i światła, autorstwa artysty Sławomira Brzoski. Kompozycja zwraca uwagę warszawiaków na skalę zanieczyszczeń klimatu i konieczność działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Kolor specjalnie zaaranżowanej przestrzeni zmienia w zależności od poziomu smogu w stolicy. Czerwony oznacza że jest wysokie, a zielony - niskie.

Instalacja jest już dostępna w okolicach wejść Dworca PKP Warszawa Śródmieście od 16 do 22 grudnia. Zero Emission Store będzie zasilany za pomocą energii z paneli fotowoltaicznych. Po zakończeniu ekspozycji włóczka, z której została przygotowana instalacja, zostanie przekazana do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Posłuży jako wypełnienie ciepłych legowisk.

innogy wspiera wizję zeroemisyjnej przyszłości

Zero Emission Store jest kontynuacją działań w ramach innogy goes green. Program, który został uruchomiony w sierpniu, ma na celu promowanie inicjatyw ograniczających wpływ firmy na środowisko.

Celem marki jest dążenie do realizacji idei Zero Emission Future - komentuje Sebastian Janda, dyrektor pionu klientów indywidualnych i MSP w innogy Polska. - Wyraża ona wizję przyszłości, do której dążymy. Dla wielu mieszkańców stolicy marzeniem jest miasto wolne od smogu. Dlatego jako innogy dokładamy starań w dążeniu do przyszłość, w której energia wytwarzana będzie w sposób ekologiczny. Chcemy, by miasto było przyjazne dla naszego zdrowia i środowiska, żeby było lepszym miejscem do życia dla nas i kolejnych pokoleń. Działania każdego z nas mają na to wpływ. Chcemy więc przybliżać warszawiakom przyszłościowe rozwiązania przyjazne klimatowi. - dodaje.

Chodzi o rozwiązania, które w ciągu całego swojego cyklu użytkowania nie generują zanieczyszczeń lub generują ich mniej, przez co zbliżają nas do Zero Emission Future. innogy systematycznie poszerza swoją ofertę produktów związanych z energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, m.in. oferuje nowoczesne instalacje fotowoltaiczne. Uruchomiła także innogy go! - pierwszy w Warszawie i największy w Polsce całkowicie elektryczny car sharing.

Im większy smog, tym większa zniżka na Nową Energię

Wszyscy, którzy odwiedzą Zero Emission Store, będą mogli także skorzystać z naszej oferty Nowa Energia, dzięki której wspólnie wspieramy produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Oferta zakłada rabat na energię elektryczną podaną w aktualnie obowiązującej Taryfie innogy Polska S.A.. Mechanizm promocji jest następujący: im smog będzie większy w danym dniu, tym zniżka będzie większa. Rabat wyniesie odpowiednio: 3 proc. przy braku lub niskim poziomie smogu, 6 proc., gdy poziom smogu będzie umiarkowany i 9 proc. w przypadku silnego natężenia smogu. Klienci, którzy zdecydują się na ofertę, dzięki dodatkowej opłacie miesięcznej będą wspierać produkcję zielonej energii. Odwiedzający otrzymają, także ekologiczny gadżet i vouchery na przejazd innogy go!

Więcej informacji o ofercie innogy Polska promującej ideę Zero Emission Future można znaleźć na www.zeroemissionstore.pl.

Projekt realizowany jest we współpracy z agencją 180heartbeats + JUNG v MATT.