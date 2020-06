Instagram Małgorzaty Rozenek pełen prywatnych zdjęć. Co pokazała?

Małgorzata Rozenek znana jest przede wszystkim z kultowego programu TVN "Perfekcyjna Pani Domu". I choć nie jest realizowany od lat, ciągnie się za nią nadal. Dzisiaj występuje w kilku programach rozrywkowych i poradnikowych, m.in. "Projekt Lady". Zobacz, Co nowego pojawiło się na Instagramie Małgorzaty Rozenek.

🔷 Zdjęcie 1

Boys... 🤦‍♀️🤣😂 🔷 Zdjęcie 2

Zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo sprawić żonie w dziewiątym miesiącu ciąży, urodzinową niespodziankę 😂 tym bardziej doceniam @r_majdan który spakował nas wszystkich (również torby do szpitala😂) zawiózł do hotelu, który bardzo lubimy, gdzie spędziliśmy prawdopodobnie ostatnie spokojne chwile😉 i oczywiście znowu zjadłam za dużo 🤦‍♀️😂😂😂😜 miłego dnia 🎈 🔷 Zdjęcie 3

Kochani bardzo Wam wszystkim dziękuje za życzenia 😘 ponieważ ostatnio łatwo się wzruszam, to od rana mam mokre oczy😉 to jedne z najpiękniejszych urodzin w moim życiu ❤️ @r_majdan i właśnie takich Nas, chcę pamiętać ❤️❤️❤️ 🔷 Zdjęcie 4

Cudownej i uśmiechniętej niedzieli Wam życzę ☀️❤️😁 🔷 Zdjęcie 5

Zapraszam o godz.19 na live. Porozmawiamy o ciąży, jej dobrych i gorszych stronach,a także o tym jak przeżyć ją pięknie 😁 zapraszam w imieniu swoim i Justyny Dżbik-Kluge😘 punktem wyjścia będzie moja ostatnia książka „Świadoma Mama” @proszynski_wydawnictwo Link do książki znajdziesz w moim bio 📚 🔷 Zdjęcie 6

Włącz dźwięk 🔈Moi przyjaciele z @bartoszlabecki chcieli podziękować służbom medycznym i zrobili to tak, jak potrafią. A potrafią najlepiej... DZIĘKUJEMY ❤️🙏 🔷 Zdjęcie 7

Zostało już niewiele czasu... 😊🤰🤱🏼 Nawet stwierdziłabym, że bardzo niewiele, dlatego wykorzystujemy ostatnie chwilę, jak tylko się da. 😜😝🥵 śpioszki? ✔️kupione 😏pokoik? ✔️Urządzony 😜 Imię? ✔️wybrane 🤫 kołyska DREAMER? ✔️ złożona 💪🏻 i nawet ustawiona w sypialni . Składanie jest szybkie i łatwe. Prawda, @r_majdan? Wiele mam ją poleca, bo kołyska porusza się w rytm bicia serca, czyli 60 ruchów na minutę ❤️❤️❤️ ps. Sama chciałbym mieć takie łóżko 🤣 @kolyska.pl #kołyskadreamer 🔷 Zdjęcie 8

Mama @r_majdan ❤️ moja Teściowa ❤️ od razu wiadomo po kim mój mąż odziedziczył urodę 😁 zreszta nie tylko urodę, ale i wszystkie dobre cechy charakteru 😁 z okazji dnia Mamy wszystkiego najlepszego Mamo❤️ ale rodzinnie się u mnie zrobiło, dziś na insta ❤️ 🔷 Zdjęcie 9

Połączenie Toma Cruise z młodym Melem Gibsonem😁 niektórzy doszukuje się też podobieństwa do Brada Pitta😂😂😂 dla mnie to po prostu Misha mój brat 😂 oczy mamy te same 😉 tak mnie dzisiaj wzięło na rodzinne wspominki 🤷‍♀️😜 🔷 Zdjęcie 10

Rozmawiam z moją Mamą kilka razy dziennie. Połowę tego czasu kłócimy się na maksa 😂 moja Mama zawsze wie lepiej, co powinnam: założyć, powiedzieć, zrobić 😂 z reguły ma rację😂😂😂 czym denerwuje mnie jeszcze bardziej 🤣 nigdy nie była typem Mamy bezrefleksyjnie zachwycającej się swoją córką, ale zawsze przez całe moje życie była typem wspierającym i towarzyszącym w każdej złej i pięknej chwili. Wie o mnie wszystko😁 nawet jak robiłam coś, o czym wiedziałam, że jej się nie spodoba i by mi zabroniła, to nie mówiłam przed, ale już po musiałam, bo inaczej bym się udusiła tajemnicą😂😂😂 Pomagała mi uporać się z różnymi rolami w moim życiu: córki, siostry, żony (nie raz🤣) a w końcu mamy 😁 dzięki Niej (i Tacie oczywiście) zawsze byłam silna ich miłością, pewna siebie, ich wiarą w moją wartość i szczęśliwa, beztroską dzieciństwa jakie z bratem mieliśmy😁 Każda Mama jest najlepsza na świecie, ale moja, to już prawdziwy Top 😂😂😂 wszystkim Mamom świata i mojej Teściowej ❤️ należy się dziś ogromny ukłon i podziękowania za to, że jesteście ❤️❤️❤️ DZIĘKUJEMY ❤️❤️❤️ na zdjęciu jestem z Mamą, tatą i bratem ❤️ bo rodzina jest najważniejsza 💪😘❤️ 🔷 Zdjęcie 11

Kochani, bezpieczeństwo rodziny jest dla mnie najważniejsze. Tak jak przy poprzednich ciążach zadecydowałam, że podczas mojego porodu zostanie pobrana krew pępowinowa. Materiał ten to nieocenione źródło komórek macierzystych. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość, ale wolę mieć świadomość, że zrobiłam wszystko co w mojej mocy, aby maksymalnie zabezpieczyć swoich najbliższych. Pamiętajcie, że krew pępowinową naszych dzieci można pobrać tylko raz, więc o specjalny zestaw pobraniowy postarałam się odpowiednio wcześniej. Wybór Banku Komórek Macierzystych był oczywisty - wybrałam Bank Komórek Macierzystych nOvum, któremu zaufałam już wcześniej dwukrotnie. Poziom obsługi stoi tam na najwyższym poziomie, dzięki czemu mogłam dopełnić wszystkich niezbędnych formalności wygodnie bez wychodzenia z domu. Spośród oferowanych przez Bank pakietów, wybrałam Multi Regenerację PLUS z dodatkowym pobraniem krwi z łożyska. Taki wariant będzie umożliwiał wielokrotne użycie komórek macierzystych www.novumbank.com 🔷 Zdjęcie 12

おはようございます 😉😁 Tadeusz ma dziś urodziny i jak każdy dorosły 😉dziesięciolatek, zażyczył sobie poważne urodziny 🤷‍♀️😁 Japońskie💁‍♀️😂🎈🎎 wyszło ogólnie azjatycko, ale charakter się zgadzał 😂😂😂 wszystko zaczęło się od tortu. Pokazał mi zdjęcie grafiki i poprosił o dokładnie taki sam. Jak zawsze @galeriaslodkosci stanęła na wysokości zadania👏spełniając marzenie Tadzia, który jak zobaczył tort to zamarł z radości 😁 a później już poszło 😂😂😂 nie piszę tego dlatego, że to post sponsorowany, ale dlatego że trzeba doceniać wspaniałych ludzi wokół siebie👍 @galeriaslodkosci jest z nami w najważniejszych momentach naszego życia od naszego ślubu i zawsze sprawia nam mnóstwo radości ❤️ Staś, który uczy się japońskiego zrobił nam szybki kurs. Radzio odegrał scenę z Ostatniego Samuraja, a ja po prostu byłam grubą gejszą😂😂😂 nie wiem co bym zrobiła bez moich dzieci i mojej rodziny. W takie dni, dociera to do nas ze szczególną siłą ❤️❤️❤️ to piękny dzień 😁 Mam nadzieję, że u Was też rodzinnie 😘 miłej niedzieli kochani ❤️

