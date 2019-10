Instagram Małgorzaty Rozenek pełen prywatnych zdjęć. Co pokazała?

Małgorzata Rozenek znana jest przede wszystkim z kultowego programu TVN "Perfekcyjna Pani Domu". I choć nie jest realizowany od lat, ciągnie się za nią nadal. Dzisiaj występuje w kilku programach rozrywkowych i poradnikowych, m.in. "Projekt Lady". Zobacz, Co nowego pojawiło się na Instagramie Małgorzaty Rozenek.

🔷 Zdjęcie 1

Marzenie jest formą planowania. G.S 😁 moją ulubioną formą planowania 😁 Miłego dnia 😘 📸 @martawojtal 🔷 Zdjęcie 2

Czy to się dzieje naprawdę❓❗️ dziś w @onetrano @bartekweglarczyk zapytał mnie czy mam wrażenie, że sytuacja wokół In vitro ulega pogorszeniu. Tak. Odpowiedziałam spokojnie, nie wiedząc jeszcze o tej nominacji. Teraz bym odpowiedziała: nawet nie masz pojęcia jak jest źle🤦‍♀️ Dokąd zmierzamy❓❗️ Jestem w stanie spotkać się z prof. Kochańskim w dowolnym wskazanym przez Niego miejscu i czasie. Dostosuje wszystkie moje zawodowe zobowiązania, żeby porozmawiać o sytuacji 3 mln osób, dla których In vitro to jedyna droga do rodzicielstwa. Oznaczajcie w komentarzu: osoby, instytucje, dziennikarzy, media, które Waszym zdaniem mogą pomóc w zorganizowaniu takiego spotkania. Liczę na Was💪 Pomóżcie🙏 🔷 Zdjęcie 3

Czekałam na ten dokument od czasu obejrzenia jego zwiastuna. Nie rozczarowałam się. Wielkie nazwiska, które go tworzyły były gwarancją sukcesu, ale co ważniejsze wiarygodności. Wystarczy, że wspomnę o moim ulubionym sportowcu @lewishamilton (oczywiście zaraz po R❤️😁) każdy kto obejrzał @forksoverknives i @cowspiracy w naturalny sposób zwróci się w stronę @gamechangersmovie na @netflixpl będzie miał racje. Dieta roślinna wydaje się słuszną drogą. Twórcy filmu z cierpliwością i spokojem rozbrajają mity na temat przydatności mięsa, nabiału i produktów odzwierzęcych w diecie sportowców. Pokazują zabiegi marketingowe przemysłu mięsnego bliźniaczo podobne do tych jakich używał przemysł tytoniowy lata temu. Pokazuje osiągających wybitne wyniki czynnych sportowców i tłumaczy dlaczego to działa. To dokument skłaniający conajmniej do refleksji. Po raz kolejny wystawię cierpliwość mojej rodziny na próbę 😂😂😂 chociaż pierwsze rozmowy wyglądają obiecująco 💪😂 przecież dieta roślinna jest dobroczynna dla Ciebie, Twoich bliskich, zwierząt i planety 😁 Tu nie ma przegranych 💪 spróbujesz ? #teamgamechangers 🍏🍎💚🍐🍊🍋🍈🍓🍇🍉🍌🍒🍑🥭🍍🥥🥦🥑🍆🍅🥝🥬🥒🌶🌽🥕🍠🥔🥗 🔷 Zdjęcie 4

Dzień dobry 💛 pełen inspirujących rozmów, taki powinien być ten dzień 😁 każdy dzień 😁💛 Miłego dnia 💛 🔷 Zdjęcie 5

Zdjęcia, które teraz zamieszczam są dowodem na to, że ludzie potrafią być bezwzględni. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jakim człowiekiem trzeba być, żeby wykazać się takim okrucieństwem w stosunku do zwierząt. Kochani, te mopsy NAPRAWDĘ potrzebują naszej pomocy. @fundacjasosbokserom zrobiła już bardzo dużo, ale potrzeba jeszcze więcej. Teraz wszystko zależy od nas. Liczę, że razem im pomożemy. Bo tylko RAZEM możemy uratować im życie. Informacje o zbiórce znajdziesz na ➡️➡️➡️ www.ratujemyzwierzaki.pl/pomocdlamopsow 🔷 Zdjęcie 6

Przyda się ciepła kurteczka, oj przyda 😂😂😂 na @tiffi_fashion szukajcie moich kurtek Lady M. Link na story w swipe up😁 Miłego, ciepłego dnia 🍎😘❤️ 🔷 Zdjęcie 7

Mają to !!! 👏👏👏💪🍾⚽️ złoto 👏👏👏 Chłopaki w finale Klubowych Mistrzostw Świata w Blind footballu pokonali Mołdawię 3-1. Tym samym stając się najlepszą drużyną świata 💪💪💪 @slaskwroclaw.pl 💪💪💪Wielkie brawa dla zwycięzców, którzy pokazują nam prawdziwy hart ducha ❤️ Polska jest z Was dumna chłopaki ❤️⚽️ a ja jestem szczególnie dumna z męża, który zawsze, kiedy tylko może wspiera sportowe inicjatywy 😁 i powiedział mi, że bardzo podziwia swoich kumpli z drużyny za siłę, nieugiętość i niepoddawanie się przeciwnościom losu💪 tacy są prawdziwi wojownicy 👏👏👏 🔷 Zdjęcie 8

Georgusia nic a nic, nie obchodzi dzisiejsza zmiana czasu. Georgusio ma swój czas 😁🐷❤️ trzeba jeszcze trochę poleżeć, ale podobno dziś ostatni ładny, ciepły dzień. Od jutra zima, wiec jakiś spacer z prosiakami trzeba zrobić. A Wy jakie macie plany na niedziele? 😁 🔷 Zdjęcie 9

Ta świętowaliśmy 20 urodziny @pasaztesco 🎂🥂🍾 jak szaleć to szaleć 💃😁 #20LATrazem miłego dnia kochani 😘 🔷 Zdjęcie 10

Promocja ❗️💚💛🧡❗️ do końca października - 10% na hasło MRM10 na wszystkie diety 💃 zacznij się zdrowo odżywiać razem z nami 😘 @mrm_food_catering_dietetyczny www.mrmfood.pl 🔷 Zdjęcie 11

Po raz kolejny @fundacjatvn zorganizowała akcje #kupmisia wspierając swoich podopiecznych. To ogromy zaszczyt móc wziąć w niej udział po raz kolejny😁 Miś z którym, dziś miałam przyjemność się poznać to Kasia zaprojektowana przez @dawid_wolinski_private 😁 o Kasi mówią, że przynosi radość i szczęście😉😁 a spotkanie z @mateuszgessler i @blowek5 to przyjemność sama w sobie 😁 Kup misia komuś kogo kochasz i bądź świętym Mikołajem dla dzieci z @fundacjatvn 🤗 DOBRO WRACA ❤️ 🔷 Zdjęcie 12

Niech ten dzień, będzie symbolem naszego wsparcia dla młodzieży ze środowisk LGBT. Niech tego dnia usłyszą szczególnie głośno „nie bójcie się, jesteśmy z Wami, szanujemy Was” sprawmy, żeby Szkoła stała się miejscem do którego nie boją się chodzić. #stojępostroniemłodzieży ZAWSZE 😁🌈❤️ @kph_official #tęczowypiątek

TELEMAGAZYN - Ekranizacje patentem na hit?