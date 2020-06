Instagram Martyny Wojciechowskiej. Sprawdź co nowego na jej Instagramie

Martyna Wojciechowska to barwna postać telewizyjna. Od lat jest dziennikarką, prezenterką telewizyjną, podróżniczką i pisarką. Jej Instagram wypełniony jest pięknymi zdjęciami z podróży, kulisami z kręcenia programu “Kobieta na krańcu świata” oraz chwilami z życia prywatnego. Na instagramowym profilu Martyny nie można się nudzić. Zobacz, jakimi nowymi zdjęciami zachwyca gwiazda.

🔷 Zdjęcie 1

ONLINE OFFICE, czyli jak w dobie pandemii wygląda udzielanie wywiadów live… Do tego życie na kartonach podczas przygotowań do przeprowadzki do nowego biura i dziecko, które ma przerwę w szkole online🤪

Niedawno miałam przyjemność porozmawiać w takich warunkach z Kasią Janowską z ONET (przyznaję, że trudno się było skupić!) Wywiad jest już dostępny, zapraszam!🙂 Link na instastory

M.

#wywiad #silakobiet #martynawojciechowska 🔷 Zdjęcie 2

Dobre jedzenie na pierwszym planie! Dziewczyny z BISTROBOX nie dość, że mnie ZDROWO I PYSZNIE KARMIĄ (sama nie gotuję, więc tym bardziej doceniam😜) to jeszcze aktywnie WSPIERAJĄ DZIAŁANIA Fundacji UNAWEZA🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Firma cateringowa BISTROBOX przekazała 5 TYSIĘCY ZŁOTYCH na budowę DOMU DLA NASTOLETNICH I USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ MAM!

Dodatkowo też, postanowiły wystawić na licytację prawdziwą czarodziejkę pysznego jedzenia, AGNIESZKĘ MIELCZAREK, twórczynię kanału YouTube JEDZ INACZEJ oraz haseł #PieknieJemy #ZdrowieJemy

Na naszej fundacyjnej aukcji możecie zdobyć LEKCJĘ GOTOWANIA właśnie z Nią! Dziękuję z całego serca!❤️

Link do licytacji na instastory.

M.

#goodmorningworld #hello #fridaymood #healthyfood #yummy #bistrobox #thankyou #licytacja 🔷 Zdjęcie 3

Czasem, żeby odkryć w sobie prawdziwe możliwości wystarczy spojrzeć z INNEJ PERSPEKTYWY😉

M.

📸 @spathumpa

#dronephotography #newperspective #loveit #dontgiveup #freedombymartyna #martynawojciechowska 🔷 Zdjęcie 4

JAK WYTRESOWAĆ SMOKA?!W tunelu aerodynamicznym FLYSPOT wszystko jest możliwe!🦅🦅🦅

Jeśli ktoś CHCE SOBIE ZE MNĄ POLATAĆ TO... ZAPRASZAM DO LICYTOWANIA😜

Trening 10 min w powietrzu (uwierzcie mi, że to jest baaardzo dużo!) poprowadzi Kasia Bereska (jest najlepsza!!!) Całkowity dochód zostanie przekazany na BUDOWĘ DOMU DLA NASTOLETNICH MATEK I ICH DZIECI.

Polecam w imieniu swoim i Fundacji UNAWEZA🧡

DO ZOBACZENIA W POWIETRZU! 👉Link do licytacji na instastory

M.

📸 Przemek Wilk

#flyspot #licytacja #unawezafoundation #flyhigh #martynawojciechowska #freedombymartyna 🔷 Zdjęcie 5

CO JEST DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZE W ŻYCIU?

Muzeum Powstania Warszawskiego po raz kolejny organizuje KONKURS FILMOWY DLA MŁODYCH #63PL Koniecznie weź w nim udział! Zostało jeszcze tylko kilka dni!

Nie potrzebujesz żadnego profesjonalnego sprzętu, wystarczy telefon, aparat.

Nagraj film (do 63 sekund, ale może być krótszy) i pokaż w nim, co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu.

Wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie muzeum👉 1944.pl

Trzymam mocno kciuki!

M. 🔷 Zdjęcie 6

JESTEM NA SPRZEDAŻ!

Ale w dobrym celu😜

Jeśli ktoś chciałby się ze mną osobiście spotkać to... MOŻNA MNIE WYLICYTOWAĆ😉

Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane NA BUDOWĘ DOMU DLA NASTOLETNICH MAM!🙏🏻

Ja osobiście i Fundacja UNAWEZA zachęcamy do kupna!!!

Aktywny link do aukcji na instastory😘

M.

📸 Marta Wojtal

#unawezafoundation #licytacja #martynawojciechowska 🔷 Zdjęcie 7

Kolorowe kwiaty po horyzont i tęcza... A to po prostu POLA TULIPANÓW W HOLANDII🤩🌈 Staję się fanką dronów! Świat widziany z lotu ptaka potrafi zaskakiwać🦅

M. 📸 @erikkruug

#travel #travelphotography #amazingworld #discover #explore #newplaces #flowerfields 🔷 Zdjęcie 8

„Nie wszyscy czarnoskórzy są kryminalistami, nie wszyscy biali są rasistami, nie wszyscy policjanci są źli... Ignorancja może być w każdym kolorze” 🔷 Zdjęcie 9

Robię formę na LATO W MIEŚCIE😜 Dzisiaj od rana grasuję z maskującym wilkiem po Żoliborzu! I razem nawet ładny wynik zrobiliśmy!💪

Na szczęście nie trzeba już biegać w masce, ale ta CHUSTA WIELOFUNKCYJNA ma wiele zastosowań! Taki buff możecie kupić w @martyna.world.shop i przy tym wesprzeć podopiecznych Fundacji UNAWEZA✌️

M.

#wolf #running #martynawojciechowska #martynaworldshop #runrunrun 🔷 Zdjęcie 10

Najlepszy program telewizyjny w Polsce JUŻ DZIŚ, TVN godz 21:00😜✌️

DOWN THE ROAD, czyli ZESPÓŁ W TRASIE🚐

A ja przypomnę, że OSOBISTE SPOTKANIE z Przemkiem Kossakowskim🙈 możecie WYLICYTOWAĆ NA AUKCJI CHARYTATYWNEJ Fundacji UNAWEZA 👉 link na instastory

Zbieramy na DOM DLA NASTOLETNICH I USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ MATEK!🙏🏻

M.

#prezentktorypomaga #unawezafoundation #przemekkossakowski #downtheroad 🔷 Zdjęcie 11

DZIECI❤️

Nasz największy kapitał.

M. 🔷 Zdjęcie 12

DZIEŃ DZIECKA i mała Martyna, wtedy jeszcze Marta😜

Dziś poczuj się Dzieckiem i ZRÓB SOBIE PREZENT, KTÓRY POMAGA! Fundacja UNAWEZA właśnie startuje na Allegro z wyjątkową CHARYTATYWNĄ AUKCJĄ!!! Polecam trening... ze mną w tunelu aerodynamicznym FLYSPOT, lot śmigłowcem nad Warszawą z Marcinem Szamborskim - Mistrzem Świata, spotkanie z Przemkiem Kossakowskim, sesję fotograficzną dla całej rodziny z Martą Wojtal, gotowanie z Agnieszką Mielczarek, weekend w moim ulubionym pensjonacie Podlesice 38 Aliny Markiewicz, pamiątkowe koszulki z wyprawy na Mount Everest, z Rajdu Dakar, książki z osobistymi dedykacjami, kosmetyki, biżuterię oraz… coś dla fanów Roberta Lewandowskiego – koszulkę i książkę z autografem Roberta i Ani Lewandowskich.

Sprawdźcie koniecznie! CAŁY DOCHÓD Z LICYTACJI przeznaczony jest na BUDOWĘ DOMU DLA NASTOLETNICH I USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ MAM I ICH DZIECI.

Mam nadzieję, że nasza licytacja Was zainteresuje i jak to mówi moja mama: otworzy serca i portfele🤪

M.

Link do aukcji znajdziecie na instastory. A więcej zaraz powiem na antenie DZIEŃ DOBRY TVN!

#prezentktorypomaga

#unaweza #unawezafoundation

