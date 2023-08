Instagramowe miejsca w Warszawie. To tam zrobicie najlepsze sesje zdjęciowe. Turyści szaleją na ich punkcie

Izumi Sushi Biały Kamień na warszawskim Mokotowie to jedna z tych restauracji, które zachwycają swoim wnętrzem i oryginalnym wystrojem. Miejsce to idealnie sprawdzi się jako tło do zdjęć. Lokal wyróżnia się niestandardowym wystrojem i przestrzenią, bowiem w środku znajduje się najprawdziwsza… palmiarnia! Więcej o tym miejscu przeczytacie tutaj. Kolejne miejsce na następnej stronie >>>

Szymon Starnawski