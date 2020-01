IntraLog Poland, Warszawa 2020. Zapoznajcie się z nowościami rynkowymi ułatwiającymi zarządzanie powierzchnią magazynową

Centralne Targi Rolnicze, Warszawa 2020. Odwiedźcie najdynamiczniej rozwijające się targi branży rolniczej

Centralne Targi Rolnicze, Warszawa 2020. Wydarzenie to nie tylko wystawa maszyn, urządzeń rolniczych oraz środków do produkcji rolnej. Celem imprezy jest budowa płaszczyzny dla rozwoju kontaktów biznesowych oraz stworzenie dogodnej przestrzeni do umacniania współpracy. Kiedy i gd...