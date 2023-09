Inwestycje kolejowe na Mazowszu. Z każdego dużego miasta w regionie wygodnie do Warszawy. Jakie trasy powstaną w najbliższych latach?

Linia kolejowa do Kozienic, połączenie lotniska w Modlinie, Zegrze - Przasnysz czy może nowe planowane połączenia kolejowe w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego - trudno stwierdzić, która z tych inwestycji jest najważniejsza, ale moda na kolej w Polsce powraca i będzie się rozwijać. Wygodny dojazd pociągiem do Warszawy powinna mieć już nie tylko każda miejscowość aglomeracji, ale też niemal każda większa miejscowość w województwie mazowieckim

Kozienice zyskają połączenie kolejowe z Warszawą

O tej inwestycji PKP PLK poinformowała w październiku zeszłego roku, a w grudniu 2022 ogłoszono przetarg na projekt. Wartość projektu (dokumentacji i robót) szacowana jest na 321 mln zł. W ramach planowanej inwestycji wybudowane zostaną 24 km nowej linii kolejowej na odcinku Świerże Górne – Dobieszyn. Połączy linię kolejową nr 77 (Janików - Świerże Górne) z linią kolejową nr 8 (Warszawa Zachodnia - Kraków Główny), czyli inaczej linią radomską. Dzięki budowie nowej linii kolejowej czas podróży z Kozienic do Warszawy wyniesie około 86 minut i ma przyczynić się do likwidacji wykluczenia komunikacyjnego w tym regionie. Linia zostanie oczywiście zelektryfikowana a na trasie powstaną cztery przystanki: Kozienice, Świerże Górne, Głowaczów. Kozienice to niemal 20 tysięcy mieszkańców, którzy są dziś pozbawieni wygodnego dojazdu do stolicy. Stan drogi krajowej nr 79 też odcinkowo pozostawia wiele do życzenia. Inwestycja realizowana ma być z programu Kolej Plus, a więc z perspektywą do 2029 roku. Umowa z wykonawcą projektu linii do Kozienic została podpisana w maju – informował niedawno Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury. PLK / W. Włoch

Z Przasnysza do Zegrza i Warszawy

To druga największa inwestycja dotycząca dotychczas w ogóle nieistniejących połączeń kolejowych do miast na Mazowszu. Również realizowana w ramach programu Kolej Plus. Trasa ma połączyć m.in. Przasnysz, Maków Mazowiecki, Pułtusk i Serock z Warszawą. Czas przejazdu pociągiem między Warszawą a Przasnyszem szacowany jest na ok. godzinę i 15 minut. Pociągi będą mogły jeździć z prędkością do 160 km/h. - Zwiększy się dostępność do kolei i poprawią się warunki życia mieszkańców Mazowsza, m.in. Przasnysza, Pułtuska czy Serocka. Realizacja projektów z rządowego programu Kolej+ to jedna z wielu działań, które likwidują wykluczenie komunikacyjne – zapowiada Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Według projektu dostęp do kolei ma zyskać aż 11 nowych stacji i przystanków (wcześniej zapowiadano nawet 12), m.in. w Przasnyszu, Makowie Mazowieckim, Pułtusku, Serocku. Warto jednak zauważyć, że trasa będzie jednotorowa. Umowa przewiduje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów pod około 73 km, jednotorowej zelektryfikowanej linii. Nie są jednak znane póki co koszty budowy tej trasy.

W końcu na lotnisko w Modlinie?

To jedna z tych inwestycji, o której słyszymy od wielu lat, ale nie może doczekać się realizacji. Nie ma wątpliwości, że niezwykle zwiększyłaby atrakcyjność portu lotniczego w Modlinie i umożliwiłaby jego znaczny rozwój. - Samorząd robi od dekady wszystko by to połączenie kolejowe powstało. Teraz jesteśmy już po wyrokach sądów, po apelacjach, po decyzji Najwyższego Sądu Administracyjnego i udało się uzyskać w końcu decyzję środowiskową - mówił w tym roku marszałek Adam Struzik.

- Mogę powiedzieć, że udało się nam już zawrzeć porozumienie w sprawie realizacji tej inwestycji z PKP PLK, a także, że będą tam operowały pociągi Kolei Mazowieckich - dodawał. Chodzi o odcinek o długości około 5,5 km od obecnej stacji "Modlin", położonej na linii kolejowej nr 9, do nowego przystanku "Lotnisko Modlin", który miałby powstać przy porcie lotniczym. Jak wynika z Opisu Przedmiotu Zamówienia przewiduje naziemną stację z peronem wyspowym dwukrawędziowym, a nie jak wcześniej spekulowano podziemną stację pod terminalem. Wstępny harmonogram prac zakłada ukończenie inwestycji po nieco ponad trzech latach, a więc w 2026 roku.

Inwestycje w ramach CPK też dla Mazowsza

Trudno w to uwierzyć, ale dzisiaj pociągiem do Płocka ze stolicy nie dojedziemy szybciej niż w godzinę i 52 minuty. Takie połączenia, bezpośrednie, są zresztą w ciągu doby tylko dwa. W mniej niż dwie godziny innych połączeń nie ma, większość to przesiadki w Kutnie i przejazd około 2 godzin i 20 minut. W ramach programu #KolejNaPolske dla województwa mazowieckiego ma powstać w ramach projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym ma powstać 344 km nowych linii kolejowych i zmodernizowane 654 km linii istniejących. W zasięgu linii kolejowych znajdzie się 1,76 mln mieszkańców województwa - pada deklaracja. materiały prasowe CPK Jeśli realizacja tych ambitnych planów okaże się prawdziwa to czas przejazdu pociągiem między stolicą a większością dużych miast na Mazowszu wyniesie poniżej godziny. Bedą to między innymi:

Płock 0:45,

Radom 0:50,

Tłuszcz 0:30,

Mińsk Mazowiecki 0:30,

Grójec 0:35,

Ciechanów 0:40,

Ostrołęka 1:00. Inwestycje są oczywiście rozłożone w czasie jak cały program Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jeśli wszystkie z tych inwestycji zostaną zrealizowane to może całkowicie odmienić się model transportowy w całym województwie. Za 10 lat kolej może odgrywać w nim całkowicie wiodącą rolę, jeżeli dodamy do tego remont warszawskiej linii średnicowej, który usprawni przejazdy przez stolicę i zwiększy przepustowość tras przez Warszawę. Niezwykle ambitne plany trzeba jeszcze ze słów przekuć w czyny.

