IQ Warszawy. Stolica Polski wśród najinteligentniejszych miast. Ranking brał pod uwagę m.in... ilość restauracji McDonald's

IQ Warszawy. Poziom bezrobocia, śmiertelność, poziom przestępczości i liczba ataków terrorystycznych to tylko niektóre z parametrów branych pod uwagę w rankingu IESE Cities in Motion Index 2019. Zestawienie sprawdziło "IQ" poszczególnych miast świata. Liczyła się też liczba rowerów do wypożyczenia oraz ilość restauracji Mc Donald's.

Nainteligentniejsze miasta świata? Te, gdzie zjesz Big Maca

Raport IESE Cities in Motion Index 2019 brał po uwagę dziewięć kluczowych wedle autorów zestawienia obszarów: kapitał ludzki, spójność społeczna, zarządzanie, gospodarka, środowisko naturalne, nowe technologie planowanie miejsce, zasięg międzynarodowy oraz mobilność i transport. Każdy z obszarów opisywany był innymi wskaźnikami i tak, na przykład w obszarze technologii znaczenie miała ilość użytkowników Twittera i LinkedIn'a w danym mieście. Oprócz tego brano także pod uwagę ilość komputerów w gospodarstwach domowych, prędkość internetu,liczbę hot spotów wifi. Z kolei w kategorii Mobilności i Transportu znaczenie miała np. ilość wszystkich pojazdów w mieście, ilość rowerów, które można wypożyczyć czy fakt, że dane miasto posiada szybkie pociągi. Pod uwagę w kategorii zasięgu międzynarodowego brano m.in. ilość restauracji Mc Donald's w danym mieście. IESE Cities in Motion: kto był najlepszy? W zestawieniu Warszawa uplasowała się na 69. miejscu, wyprzedzając, o dziwo, Rzym, Pekin, Moskwę, Liverpool, Kijów, a nawet Ateny czy Dubaj. Ogólny, uzyskany przez stolicę wynik to 60,13 wskaźnika CIMI (Citi in Motion Index). Na wynik ten składały się wyniki w każdej z poszczególnych kategorii, które podawane były ocenie. Na szczycie zestawienia znalazły się Londyn (1. miejsce), Nowy Jork (2.miejsce) i Amsterdam (3. miejsce) - odpowiednio z wynikiem 100, 94,63 i 86,70 punktów.