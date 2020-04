iTaxi nawiązuje współpracę z Auchan. Zakupy z jednej z największych sieci sklepów w Polsce dostarczą kierowcy taxi

Koniec ze staniem w kolejkach

Internetowe supermarkety przeżywają oblężenie, co wydłuża czas oczekiwania na dostawę. Galerie handlowe i sklepy spożywcze wprowadziły zaś specjalne obostrzenia, w efekcie czekanie w długich kolejkach do sklepów stacjonarnych wiąże się nawet z kilkugodzinnym wyjściem z domu. Rozwiązanie tych problemów zaadresowała nowa usługa, która powstała dzięki współpracy iTaxi, Auchan i BLIK.

– Celem współpracy iTaxi, Auchan i BLIK-a jest zadbanie o bezpieczeństwo milionów Polaków, którzy zostając w domu chcą czuć się bezpiecznie, a przy tym mogą w komfortowych warunkach nabyć najpotrzebniejsze produkty szybko, z pewnym sposobem płatności i dostawą pod wskazany adres. Usługa startuje w 10 miastach, ale dostępność usługi będziemy sukcesywnie powiększać o kolejne miejscowości – mówi Jarosław Grabowski, CEO iTaxi.

Gotowe zestawy produktów czekają na odbiór

Sieć sklepów Auchan przygotowała 6 gotowych zestawów produktów w cenach rozpoczynających się już od 60 zł.

– Na wybór produktów w internecie czy tradycyjnie w sklepie poświęcamy co najmniej pół

godziny. Specjalnie skomponowane zestawy skracają ten proces do kilku minut. Znamy

naszych klientów i doskonale wiemy, czego najczęściej potrzebują. Zestawy stanowią świetne udogodnienie dla osób, które nie mogą lub obawiają się wyjść z domu, a brakuje im

podstawowych produktów. Dzięki dostawom realizowanym przez iTaxi, klienci Auchan

otrzymają produkty ekspresowo, z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa –

mówi Małgorzata Piekarska Dyrektor Marki, Konceptów Klienta, Data, Digital, SI /Projekty.

Zestawy – podstawowy i rozszerzony zawierają m.in. ręczniki papierowe, płyn do mycia

naczyń, cukier, mąkę czy przyprawy. Do wyboru są również: kompozycja warzyw i

owoców oraz produktów świeżych tj. pieczywo, masło, ser. Sklep przygotował także

zestawy dla czworonożnych podopiecznych, można też skomponować własny zestaw dopasowany do swoich potrzeb. Aby zarezerwować jeden z nich, wystarczy wejść na stronę www.auchan.pl/pl/dla-klienta/rezerwacje i wypełnić formularz, a następnie przejść na stronę www.iTaxi.pl/auchan i zlecić dostawę.

Kiedy rezerwacja jest gotowa do odbioru, klient płaci za zakupy z Auchan BLIKIEM. Kierowca iTaxi, który będzie realizował dostawę, dzwoni do niego i prosi o podanie kodu BLIK, następnie klient musi zatwierdzić płatność w aplikacji mobilnej banku na swoim smartfonie, widzi wówczas nazwę odbiorcy płatności – Auchan oraz kwotę, za jaką zrobił zakupy. Pieniądze trafiają bezpośrednio do Auchan.

Za samą dostawę należy zapłacić przy odbiorze – płatność odbywa się bezpośrednio u kierowcy, który dysponuje terminalem płatniczym. Dostawa za pośrednictwem iTaxi startuje w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Rzeszowie, Wrocławiu i Piasecznie. W ciągu kolejnych dni będzie uruchomiona również w Płocku, Białymstoku, Olsztynie i Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (Katowicach, Mikołowie, Gliwicach, Sosnowcu, Bytomiu, Zabrzu, Dąbrowie Górniczej, Mysłowicach i Tychach). Koszt dostawy rozpoczyna się od 15 zł.

Więcej informacji o działaniu usługi można przeczytać w regulaminie umieszczonym na stronie www.iTaxi.pl/auchan

O iTaxi:

iTaxi to polska platforma technologiczna łącząca taksówkarzy i pasażerów poprzez nowoczesną aplikację mobilną, która działa na rynku od ponad 7 lat obejmując swoim zasięgiem największe miasta w Polsce. Firma kieruje ofertę przede wszystkim do klientów biznesowych, zapewniając im rozbudowaną platformę do zarządzania licencjonowanymi przejazdami taxi. Na swoim koncie ma liczne nagrody, w tym m.in. Marketer Roku, Laur Konsumenta, Dobry Wzór czy certyfikat Rzetelna Firma. Została też dostrzeżona w konkursie branżowym – Mobile Trends Awards 2018 oraz znalazła się na liście „Top Polish startups to follow in 2020”, przygotowanej przez portal Sifted (Financial Times).