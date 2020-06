Izabela Janachowska dodała nowe zdjęcia na Instagrama. Sprawdź, co poleca znana celebrytka

🔷 Zdjęcie 1

Kiedy zaczynałam swoją przygodę na YouTube 🎬srebrny przycisk wydawał mi się nagrodą niemożliwą do zdobycia... a tu proszę... jest🙈! Dziękuję Wam za wsparcie❤️. To nasze wspólne osiągniecie 🥰 100 tys subskrypcji przekroczone 💪 następna nagroda dopiero za milion 😱 złoty przycisk... czekam na Ciebie 🤩#silverplaybutton #youtubecreatoraward #youtubegoals #100ksubscribers #thankyouforyoursupport #achieveyourgoals

Z okazji Dnia Dziecka mamy dla Was niespodziankę 💫 Razem z moim Urwisem daliśmy się sfotografować @marcinklaban i już od dziś efekty sesji możecie zobaczyć w najnowszym numerze @magazyngala 🌟 My bawiliśmy się świetnie 🎉 i mamy nadzieje ze Wy również się uśmiechniecie oglądając te fotki💛 Cudownego dnia wszystkim dzieciom... tym mniejszym i większym 😜 #childrensday #toddlermom #photoshootfun #mommysboy #endlesslove #smilemore #firsttooth #coverphoto

Zaprosiliście już gości a teraz zastanawiacie się, jak powiedzieć, że zaproszenie jest nieaktualne? Dostaliście zaproszenie i nie wiecie jak odmówić? O tym w najnowszym odcinku rozmawiałam z doktor Ireną Kamińską- Radomską.💫⁣

Bycie Mamą tego małego zucha jest najwspanialszą przygodą mojego życia🌟 Nigdy nie spodziewałam się, że dziecko wniesie do naszego domu tyle radości, wzruszeń i emocji💫 Kocham go całą sobą ❤️ #mothersday #motherhood #tothemoonandback #lovehimsomuch #boysmom #motherandsonbond #mylovely

Born to stand out...🦓 #zebra #borntostandout #blackandwhite #stripes #zebraprint

Swój dzień oddałam w Wasze ręce. I choć trochę się bałam, było warto! 💞⁣ Co się działo, kiedy to Wy decydowaliście w ankietach na instagramie @weddingdreamcom co będę robić?👩🏼‍💻👶🏻🎥⁣ czy byliście łaskawi? Zobaczcie sami w nowym odcinku na YouTube - link w BIO. 🌺⁣



