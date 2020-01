Jabra Evolve – koncentracja i efektywność gratis

W pracy narażeni jesteśmy na masę bodźców, z których co najmniej część zupełnie niepotrzebnie absorbuje naszą uwagę. W większości przypadków bodźce te, szczególnie dźwiękowe, rozpraszają naszą uwagę obniżając efektywność podejmowanych działań. Na przykład ktoś z jednej strony rozmawia przez telefon, z drugiej strony dobiega konwersacja współpracowników, w tle słychać muzykę, do biura wchodzi właśnie trzeci w ciągu kwadransa sprzedawca obiadów… Chyba każdy mógłby dorzucić do tej listy kilka przykładów.

Redukcja szumów jest zatem niezwykle pożądaną funkcją, jeśli pracujesz w głośnym środowisku. Jeśli zaś pracujesz w trybie zdalnym z pewnością docenisz wygodę jaką daje true wirelss w biznesowym zestawie słuchawkowym. Wygoda ta przekłada się na więcej rozmów i więcej załatwionych spraw w ciągu dnia.

Jabra Evolve 75 – w oceanie skupienia

Aby uzyskać skupienie w hałaśliwym biurze pracownicy często intuicyjnie sięgają po słuchawki. Niestety zdarza się, że po jakimś czasie spędzonym w słuchawkach przychodzi ból głowy lub zwyczajnie bolą nas uszy… Słuchawki Jabra z serii Evolve 75, przeznaczone właśnie do użytku biurowego, zostały skonstruowane tak, aby tego uniknąć. Sztandarowy model Jabra Evolve 75 gwarantuje odcięcie od panującego w biurze hałasu, co daje komfort pracy, a jednocześnie przyczynia się do zwiększenia produktywności.

Słuchawki dbają o wyciszenie zarówno w sposób pasywny, jak i aktywny. Ten pierwszy, to izolacja od hałasu dzięki zastosowaniu poduszek z syntetycznej skóry zaprojektowanych tak, by były wygodne przy całodziennym użytkowaniu. Natomiast aktywne wyciszenie, to eliminacja dźwięków o niskiej częstotliwości, realizowana przez zaawansowane mikrofony, które wychwytują dźwięki takie jak np. szum klimatyzacji i z pomocą słuchawek neutralizują je. Dyskretna czerwona dioda sygnalizuje, że pracownik jest w danej chwili zajęty rozmową, zaś w razie potrzeby usłyszenia dźwięków z otoczenia, nie trzeba zdejmować słuchawek – wystarczy nacisnąć lewy nausznik, by wyłączyć funkcję eliminacji szumów. Evolve 75 wyposażone są w interfejs Bluetooth umożliwiający jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami, dzięki czemu można jednocześnie rozmawiać i słuchać muzyki. Zasięg urządzenia wynosi 30 metrów zapewniając swobodę przemieszczania się podczas rozmowy.