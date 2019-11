Jabra PanaCast – nowa jakość i nowy wymiar wideokonferencji

Wideokonferencje w dzisiejszych czasach są coraz bardziej pożądane. Im bardziej są potrzebne, tym bardziej ujawniają się ich braki w funkcjonalności. Oczywiście, zawsze można wydać krocie na skomplikowany system. Co jednak w przypadku, gdy po prostu chcielibyśmy widzieć i słyszeć rozmówców, jakby byli w tej samej sali, nie ponosząc dużych kosztów ani nie borykać się z instalacją systemu? Co jeśli mamy małą salę albo do rozmowy dołączają kolejne osoby i nie chcemy przerywać wątku konfigurując kamery czy mikrofony? Odpowiedź jest prosta – Jabra PanaCast.

Współczesny biznes wymaga od nas coraz bardziej zaawansowanych narzędzi do komunikacji. To przecież nic dziwnego. Rola przepływu informacji w dzisiejszych realiach jest chyba niemożliwa do przecenienia. Dawno temu telefon stał się niezbędnym orężem w biurze, dzięki któremu można było natychmiast połączyć się z kimś, kto siedział w sali obok lub gdzieś na drugiej półkuli. Telefony ewoluowały przez dekady, aż do upowszechnienia się telefonii komórkowej, która stała się gigantyczną cezurą w rozwoju komunikacji. Zmiana ta zaczęła się w ostatnich latach minionego wieku i również podlegała rozwojowi. Dziś już mało kto pamięta pierwsze telefony wielkości cegły, których czas pracy baterii liczony był bardziej w minutach niż godzinach, nie wspominając już o kosztach połączeń. Dziś już nie wiemy kiedy telefon mieści się w dłoni, służy nie tylko do rozmów, które mogą trwać przez długie godziny, przy minimalnych kosztach.

Podobnej ewolucji polegają też systemy wideokonferencyjne. Choć podlegały rozwojowi, jak każdy system komunikacyjny, ciągle jednak oferta dostępnych rozwiązań była dość spolaryzowana. Budżetowe rozwiązania nie grzeszyły funkcjonalnością, zaś za dobrą jakość trzeba było zapłacić krocie. W obu przypadkach zwykle problematyczne okazywały się kwestie montażowe. Taki podział sprzętu był najgorszy dla małego i średniego biznesu w przypadku pożądania rozwiązań dobrej jakości. Korporacje zawsze stać na inwestycję, która zostanie zrealizowana przez fachowców i z której będą korzystały zastępy menadżerów. Tymczasem standardy rosną, mały i średni biznes również wymaga rozwiązań wysokiej jakości, które zapewniają komfort pracy.

A przede wszystkim pożądane stały się takie systemy, które dostosowywały się do użytkowników tak pod względem statycznym, jak dynamicznym. Statycznym, to znaczy że zainstalowane w pomieszczeniu obejmą je obrazem całe. Dynamicznym, to znaczy, że urządzenie samo zadba o to, by np. kolejne osoby odłączające do rozmowy były widoczne. Tak samo odwrotnie, gdy ktoś wychodzi z rozmowy, kamery automatycznie skupiają się tylko na obecnych. Zupełnie tak, jak na żywo – nikt przecież nie chce oglądać pustego krzesła.

Taki jest właśnie Jabra PanaCast – niepozorne urządzenie, które zapewnia pole widzenia w pełnym zakresie 180 stopni w poziomie i 54 stopni w pionie, a to wszystko w rozdzielczości 4K. PanaCast nie wymaga najmniejszej wiedzy dotyczącej instalacji, uruchomienia czy monitorowania działania. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB, a ono już zadba o wszystko, by odbiorcy sygnału mieli wrażenie rozmowy na żywo. Jabra PanaCast to pierwsze na świecie urządzenie, które daje panoramiczny obraz. Jest to możliwe dzięki zainstalowaniu trzech 13-megapiskelowych kamer, których obraz jest w czasie rzeczywistym analizowany i przesyłany w formie panoramicznego obrazu za pomocą wbudowanego procesora Jabra PanaCast Vision. Jabra PanaCast umożliwia firmom korzystanie z pełnych przestrzeni konferencyjnych, obejmując swoim zasięgiem obszar o 40 proc. większy, niż ma to miejsce w przypadku konwencjonalnych rozwiązań wideo. Aby zapewnić jak największy realizm rozmowy procesor dba o wszystkie szczegóły związane z obrazem. Zarządza obszarem wizyjnym tak, by wszyscy nie tylko byli w kadrze, ale też by każdy był równie dobrze widziany. W tym celu niektóre obszary obrazu mają dynamicznie dostosowywany kontrast. To rozwiązuje problem problemów z oświetleniem w sali, a te, jak wiadomo, są dość powszechne. Wynikają choćby z prozaicznego faktu – okna zwykle znajdują się przecież tyko na jednej ze ścian pokoju zatem przy naturalnym oświetleniu

nie ma szans, by przy użyciu standardowych urządzeń wszyscy byli tak samo widoczni. Obecność na ekranie wszystkich rozmówców jest możliwa dzięki systemowi rozpoznawania twarzy. Tu również zwraca uwagę dynamiczne dostosowanie systemu do potrzeb – gdy ktoś dołącza do rozmowy, jest natychmiast obejmowany przez obraz.

To tylko kilka przykładów funkcjonalności Jabra PanaCast, marki i produktu, który wyznacza całkiem nową jakość w sferze wideokonferencji. Ta jakość to przede wszystkim podporządkowanie się rozmówcom dzięki czemu ci mogą całkowicie skupić się na rozmowie nie martwiąc, czy są dobrze widziani i słyszani. Nie muszą się też martwić o instalację i poprawne działanie urządzenia. Jabra PanaCast to nowy standard jakości połączenia wideo, a w przypadku zastosowania urządzeń serii Jabra Spekak – również audio.

Jabra PanaCast pozwala w pełni korzystać z trendu do zmiany modelu pracy na taki, w którym coraz częściej kontaktujemy się ze sobą zdalnie. Wprawdzie taka potrzeba nie jest niczym nowym, ale do tej pory brakowało rozwiązań i narzędzi, które w sposób satysfakcjonujący pod względem jakości pozwalały na taki model pracy. Z Jabra PanaCast wideokonferencja staje się rozmową na żywo. Przyjemną rozmową, w której każdego widać i słychać równie dobrze. Jeszcze nie czuć, ale też Jabra nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w kwestii podnoszenia poprzeczki jakości wideokonferencji.