Jabra PanaCast – nowe rozwiązania na nowe czasy

Potrzeba komunikacji między dostawcami i odbiorcami, między lokalnymi siedzibami organizacji, konsultacji z wykonawcami czy firmami outsourcingowymi itd. – to podstawa dzisiejszego biznesu. Wprawdzie tak było od zawsze, ale w dobie internetu i łączy o coraz większych przepustowościach oczekujemy czegoś więcej, niż telefon. Warto też zauważyć, że rośnie liczba firm o charakterze start-up’ów, a takie szczególnie wymagają nowoczesnych form kontaktu.

W przeszłości metody werbalnej komunikacji poza telefonem były dwie – spotkanie osobiste albo wideokonferencja. To pierwsze wymagało inwestycji czasu i pieniędzy na podróże, a to drugie sporej inwestycji w odpowiednią salę i infrastrukturę audiowizualną. Nie tylko instalacja, ale obsługa profesjonalnego systemu do prowadzenia wideokonferencji wymagała przygotowania.

Współczesny model biznesu

W dzisiejszych realiach rośnie model pracy w małych salkach, osobistych biurach, czy wręcz z własnego domu. Z badań wynika, że możliwość wykonywania pracy z dowolnego miejsca wpływa pozytywnie na wydajność pracy. Dotyczy to oczywiście coraz młodszych pokoleń, które powoli zaczynają stanowić większość pracowników i to ich oczekiwania będą miały wpływ na kształtowanie standardów komunikacyjnych.

Millenialsi nie znają ograniczeń, wiedzą czego chcą i szukają rozwiązań, które spełnią ich oczekiwania. A są one dalekie od tradycyjnego postrzegania tego narzędzia jakim jest dedykowana sala, z dużym, najlepiej okrągłym stołem i ustawionym na jego środku urządzeniem z mostkiem audio. Popularność huddle rooms rośnie (i będzie rosnąć coraz szybciej) ponieważ coraz większa liczba pracowników pracuje w trybie zdalnym. W efekcie wiele firm decyduje się na przeniesienie do mniejszej przestrzeni, gdzie dostępność dużych sal jest ograniczona.

Wzorem rynków rozwiniętych, w Polsce rośnie popularność huddle rooms, czyli małych sal dla 5-6 osób, w których odbywają się zarówno wewnętrzne spotkania firmowe, jak też konferencje z innymi organizacjami. Najczęściej są to dźwiękoszczelne pomieszczenia z dostępem do internetu. Według badania Frost&Sullivan z 2016 r. na świecie było wówczas ok. 30 mln małych sal konferencyjnych, a tylko 5 proc. z nich była w ub.r. wyposażona w systemy wideo.

Nie strzela się z armaty do komara

To właśnie hoodle rooms są miejscami, które wymagają infrastruktury telekonferencyjnej. Elementem wspomnianego badania Frost&Sullivan jest prognoza, z której wynika, że ponad jedna czwarta tych sal do 2020 r. będzie wyposażona w rozwiązania komunikacyjne. Jakie? Z pewnością nie oczekuje się tam inwestycji kalibru kilkunastu tysięcy złotych w profesjonalne systemy, które zresztą i tak by się tam nie sprawdziły.

- W małych salach konferencyjnych praktycznym rozwiązaniem jest umiejscowienie Jabra PanaCast tuż przy ścianie tak, aby obejmował wszystkich rozmówców w pełnym zakresie 180 stopni – mówi Jacek Kalczyński, Inside Sales Specialist Central and Eastern Europe w Jabra.

W rozwiązaniach, których oczekuje rynek liczą się dwa podstawowe kryteria – łatwość podłączenia i obsługi oraz stosunkowo niskie koszty. To wyklucza terminale telekonferencyjne, które nie dość, że są drogie, to wymagają odpowiedniej infrastruktury do podłączenia i nie są proste w instalacji.

Jabra PanaCast, z punktu widzenia komputera, to kamera USB – jest bardzo prosta w instalacji i używaniu. Jest też bardzo mała.

- Jabra PanaCast mieści się w dłoni. Urządzenie jest bardzo proste w montażu. Może być łatwo przenoszone z sali do sali, może również być stosowane jako rozwiązanie mobilne – zaznacza Jacek Kalczyński.

W praktyce oznacza to, że Jabra PanaCast może być łatwo przenoszone między salami, więc jedno urządzenie może służyć w wielu miejscach, w zależności do tego, gdzie akurat jest potrzebne. Ponadto może być używane w dowolnym miejscu – rozmowa może być swobodnie kontynuowana np. w samochodzie.

PanaCast – nie tylko wideo

Jabra PanaCast to przede wszystkim idealne rozwiązanie wideokonferencyjne pod dwoma względami – jest bardzo proste w obsłudze, a jednocześnie dba o to, by wszyscy uczestnicy rozmowy byli bardzo dobrze widziani, nawet jeśli w trakcie spotkania zmienia się liczba interlokutorów (szerzej pisaliśmy o tym w pierwszym artykule https://warszawa.naszemiasto.pl/jabra-panacast-nowa-jakosc-i-nowy-wymiar-wideokonferencji/ar/c3-7437691). Na tym jednak nie kończą się zalety tego rozwiązania. Urządzenie może być zintegrowane z lokalnym systemem do zarządza salkami, w których odbywają się rozmowy. Jeśli w systemie jest kalendarz z grafikiem informującym o zajętości sal, PanaCast może go na bieżąco uaktualnić – np. czy sala jest już wolna czy może spotkanie się przedłuża.

Bardzo ważnym pod względem funkcjonalności Jabra PanaCast jest zgodność z platformami Skype for Business oraz jego następcą – Microsoft Teams, co daje możliwość przechwytywania pulpitów czy wspólnej pracy na dokumentach. W praktyce oznacza to, że Jabra PanaCast jest interaktywnym i w pełni funkcjonalnym systemem wideokonferencyjnym, który pod względem ceny i funkcjonalności sprawdzi się w nowoczesnej firmie.