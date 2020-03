Jak długo koronawirus utrzymuje się w powietrzu? Raport WHO potwierdza fakty i mity o koronawirusie. Oto lista prawd i kłamstw o SARS-CoV-2

Koronawirus w Polsce. Co wiemy o koronawirusie? Raport WHO jest aktualizowany na bieżąco, bo stale dochodzą nowe wiadomości. Ostatnie raporty dotyczą ibuprofenu i wody z kranu oraz czasu utrzymywania się aktywnego koronawirusa w powietrzu. W Internecie roi się od fałszywych informacji na temat koronawirusa. Aby zapobiec panice, WHO stworzyła listę najczęstszych mitów, pomyłek i wątpliwości dotyczących nowego koronawirusa. Informacje udostępniło również Ministerstwo Zdrowia. Fakty i Mity na temat koronawirusa z Wuhan znajdziecie w galerii.