Jak dobrać pompę ciepła?

Aby dobrać odpowiednią pompę ciepła, należy dopasować jej moc grzewczą do zapotrzebowania budynku na ciepło. Porządny instalator ma specjalne oprogramowanie, które pomaga poprawnie dokonać obliczenia mocy instalacji, zgodnie z normą obowiązującą w strefie klimatycznej, w której pracować ma pompa.

Szacunkowo można samemu obliczyć to w taki sposób: 50 W/m2 dla domów o dobrej izolacji cieplnej (od 20-30 cm), 60 W/m2 dla domów o średniej izolacji (od 10-20c m), 80 W/m2 dla domów bez izolacji cieplnej (od 0-10 cm).

Przy wyborze mocy pompy należy brać pod uwagę zapotrzebowanie domu na energię cieplną oraz zapotrzebowanie użytkowników tegoż domu na ciepłą wodę użytkową. Z racji tego, że ostatnie lata nie uraczają nas wielkimi mrozami, poprawnie dobrany zestaw urządzeń nie potrzebuje wielkiego nadmiaru mocy. W razie bardzo niskich temperatur pompy, stopniowo, wspomagają dogrzewanie budynku za pomocą wbudowanych grzałek.

Przy nieruchomościach o małym metrażu (niewielkim zapotrzebowaniu energetycznym), bardziej rentownym rozwiązaniem będzie wybór pompy powietrznej typu Split czy Monoblok. Wynika to z mniejszego kosztu instalacji (brak konieczności robienia odwiertów, jak to ma miejsce w przypadku pompy gruntowej) oraz stabilnej pracy do temperatury -25°C na zewnątrz.

Pompy gruntowe natomiast pracują z taką samą intensywnością niezależnie od temperatury, która nie ma żadnego wpływu na ich wydajność. Przy wyborze tego rozwiązania konieczne jest dokładne podejście do każdego etapu instalacji, takiego jak odpowiednia ilość oraz głębokość odwiertów dopasowana do potrzeb domu. Wielkość działki i pozwolenie na zrobienie odwiertów są niezbędnym aspektem pozwalającym na rozpoczęcie prac. Jedynym mankamentem dotyczącym pomp ciepła jest fakt, iż potrzebują one określonej ilości energii potrzebnej do ich zasilania. Rozwiązaniem tegoż problemu są panele fotowoltaiczne, które w połączeniu z pompą ciepła tworzą jeden zgrany, dopełniający się energetyczny organizm.

Dzięki temu duetowi dom jest w stanie zarabiać sam na siebie.

Ale natomiast montaż systemu o zbyt dużej mocy wiąże się z niepotrzebnymi wydatkami na inwestycję oraz dłuższym okresem zwrotu. Aby moc instalacji fotowoltaicznej była poprawnie dobrana, doradca ds. odnawialnych źródeł energii musi zsymulować roczne nasłonecznienie w podanym regionie. Tak jak na produkcję energii ma wpływ każdy drobiazg, należy starannie wypełniać formularze który przysyła instalator. AVM Engineering to firma z kilkuletnim doświadczeniem na rynku. Zajmujemy się kompleksową realizacją instalacji OŹE (pompy ciepła, rekuperacja, fotowoltaika, kolektory słoneczne). Posiadamy zespół doradców, którzy codziennie monitorują ten rynek i znają odpowiedź prawie na każde pytanie. Kilka ekip montażowych pod przywództwem doświadczonych instalatorów, działających na terenie całego kraju. W ciągu ostatnich lat zamontowaliśmy kilkaset instalacji, dzięki którym nasi Klienci zaoszczędzili ponad 3 milionów złotych. W naszej ofercie można znaleźć:

Pompy ciepła gruntowe/powietrzne: NIBE, DAIKIN, FLEXIT, VIESSMANN, Kołton. Ogniwa fotowoltaiczne oraz falowniki od sprawdzonych producentów.

Współpracując z Klientami, stawiamy na rzetelną obsługę i profesjonalne wykonanie powierzonych nam prac. Również pomagamy składać wnioski o dofinansowanie. Dobierając instalację, zwracamy uwagę na jakość urządzeń i komfort użytkowania.