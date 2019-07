Jak dobrze wyposażyć hotelową łazienkę?

Wiele osób na hasło wyposażenie hotelu myśli o wygodnych łóżkach, komfortowych fotelach, odpowiednio pojemnych szafach. Tymczasem o wiele ważniejszą kwestią jest profesjonalne wyposażenie łazienki. Z przeprowadzonych badań wynika, że większość gości hotelowych, standard hotelu określa właśnie przez jej pryzmat. To ona jest bardzo często jest elementem decydującym o wyborze konkretnego hotelu.

Łazienka hotelowa jest wizytówką obiektu. Co do tego, nie ma żadnych wątpliwości. To miejsce szczególne. To właśnie tutaj goście hotelowi oddają się czynnościom higienicznym i relaksują po ciężkim dniu. Powiedzmy sobie zatem, jakie wyposażenie łazienki sprosta oczekiwaniom klienta, a także na co zwrócić uwagę i o czym należy pamiętać wyposażając łazienki hotelowe.

O czym należy pamiętać?

Łazienka hotelowa to takie miejsce, które ma służyć gościom o różnych potrzebach i przyzwyczajeniach. Oczywiście inaczej będziemy wyposażać łazienkę w standardzie ekonomicznym, inaczej ekskluzywną przestrzeń dla biznesmenów. Niezależnie jednak od tego, czy wyposażamy łazienkę w hotelu 2, czy 5 gwiazdkowym, powinna być ona jak najbardziej komfortowa. Wygoda gości ma pierwszoplanowe znaczenie.

W hotelowej łazience wszystkie elementy wyposażenia powinny być łatwo dostępne i działać bez zarzutu. Trzeba wziąć pod uwagę czy zastosowane elementy pozwalają na swobodę ruchów, a więc czy miska ustępowa jest umieszczona na odpowiedniej wysokości, a lustro jest odpowiednio doświetlone.

Dobrze też, aby łazienka hotelowa była funkcjonalna i łatwa w utrzymaniu czystości. Praktycznym rozwiązaniem jest pokrycie ścian i podłóg płytkami ceramicznymi, które są stosunkowo łatwe w codziennym czyszczeniu. Już na etapie projektowania warto wyeliminować wszelkie niepotrzebne rzeczy, które tylko zbierają kurz i brud.

Jakość przede wszystkim

Wybierając poszczególne elementy wyposażenia, należy kierować się nie tylko ich estetycznym wyglądem, ale także odpornością na zniszczenia. W przypadku łazienek hotelowych, w których natężenie ruchu jest bardzo duże, jakość ma kluczowe znaczenie.

Na pewno warto jest postawić na wysokiej jakości armaturę oraz elementy drobnego wyposażenia wykonane z trwałych materiałów tak, aby wnętrze łazienki wyglądało elegancko przez wiele lat, nawet po intensywnym eksploatowaniu. Jeśli zależy nam na tym, aby wyposażenie łazienki było inwestycją na dłużej i na dodatek nie pochłaniało znacznych kwot pieniężnych na wszelkie konserwacje i renowacji, warto postawić na baterie łazienkowe, umywalki, dozowniki mydła, pojemniki na papier, suszarki do rąk, czy deski WC od dystrybutorów specjalizujących się w dostarczaniu przedmiotów o podwyższonej trwałości oraz wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne.

W co wyposażyć łazienkę hotelową?

Końcowe wyposażenie łazienki hotelowej tak naprawdę zależy od liczby gwiazdek i standardu obiektu. Jednakże pewne elementy muszą pozostać niezmienne. Podstawowym wyposażeniem jest komplet łazienkowy składający się z dozownika na mydło, kubeczka na szczoteczki do zębów oraz szczotki WC, a także kosz na śmieci, wieszaki na ręczniki, dozownik z woreczkami higienicznymi i oczywiście hotelowe suszarki do włosów. Wszystkie te elementy wyposażenia znacznie ułatwią i na pewno umilą gościom pobyt w hotelu.

Suszarka do hotelu

Hotelowe suszarki do włosów nie są dziś żadnym luksusem. To jeden z podstawowych elementów wyposażenia łazienki. Goście mając świadomość, że nie muszą zabierać swojej własnej suszarki w bagaż, na pewno docenią ten gest ze strony hotelu i będą chętniej do niego wracać. Tak naprawdę suszarka do hotelu wyznacza jakość usług świadczonych w danym obiekcie.

Warto ją posiadać niezależnie od tego, czy mamy duży hotel, czy mniejszy hostel. Jaką suszarkę wybrać? Za najbardziej wygodne uważa się hotelowe suszarki do włosów wiszące lub mówiąc inaczej – ścienne. Warte uwagi są te wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS. Bogata gama produktów dostępnych na rynku, umożliwia znalezienie modelu odpowiadającego naszym własnym preferencjom.

Dozowniki do mydła

Kolejnym ważnym elementem wyposażenia łazienki hotelowej jest dozownik do mydła. To właśnie dzięki niemu, korzystanie z mydła jest bardziej komfortowe, a na pewno bardziej higieniczne. Taki dozownik zmniejsza ryzyko rozwoju drobnoustrojów. Współczesne dozowniki wykonane są z plastiku, tworzywa ABS oraz stali nierdzewnej. To, jakie wybierzemy zależy w dużej mierze od ogólnej aranżacji wnętrza i stylu, w jakim chcemy utrzymać naszą łazienkę hotelową.

Suszarki do rąk

Kolejnym elementem, który może, ale nie musi pojawić się w hotelowej łazience jest suszarka do rąk. Zazwyczaj można ją spotkać w hotelach o podwyższonym standardzie. Trzeba przyznać, że urządzenia suszące dłonie stanowią bardzo wygodne, a przy okazji higieniczne rozwiązanie. Świetnie zastępują rozwiązania konwencjonalne, jak ręczniki materiałowe, czy papierowe.

W porównaniu z ręcznikami papierowymi, na pewno są bardziej wydajne, a co za tym idzie – również ekonomiczne. Mnogość dostępnych na rynku modeli sprawia, że z łatwością można je dopasować do stylu, w jakim zaaranżowana jest dana łazienka hotelowa.

Pojemniki na papier toaletowy

Wyposażając łazienkę hotelową warto wziąć pod uwagę odpowiednie pojemniki na papier toaletowy. Tego typu produkty pozwalają na zachowanie idealnej higieny oraz niwelują rozprzestrzenianie się drobnoustrojów czy bakterii w sanitariatach. Chcąc nadać łazience eleganckiego charakteru, warto wybrać model wykonany ze stali nierdzewnej.

Dywaniki łazienkowe i inne akcesoria

Akcesoria typu dywaniki łazienkowe, wieszaki, mydelniczki czy półki na kosmetyki, pozwalają poczuć się jak w domu. Poza tym, brak tych elementów sprawi, że korzystanie z łazienki będzie mało wygodne, a może czasem i utrudnione. Dlatego nie można o nich zapomnieć wyposażając łazienkę hotelową. Nierzadko goście sygnalizują również potrzebę zamontowania małych, powiększających lusterek kosmetycznych, które kobietom ułatwiają wykonanie makijażu, a mężczyznom – golenie.

Wyznacznik standardu – kosmetyki hotelowe

Z myślą o komforcie gości warto również zainwestować w podstawowe kosmetyki. Małe opakowania żelu pod prysznic, szamponu, czy balsamu do ciała nie tylko ładnie się prezentują w łazience, ale także są przydatne podczas codziennej toalety. Niektórzy producenci kosmetyków oferują specjalne linie hotelowe, które można dodatkowo opatrzyć własnym logo i nazwą, tak by pełniły również funkcję gadżetu reklamowego.

Uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych

Profesjonalne wyposażenie hotelu to także zadbanie o komfort i wygodę osób niepełnosprawnych. Warto się postarać, aby na kilka pokoi i tym samym łazienek, były też miejsca dostosowane do potrzeb osób z ograniczonymi funkcjami motorycznymi.

O czym przede wszystkim należy pamiętać? Na pewno, żeby miska ustępowa była zamontowana na wysoki 45-50 cm, a umywalka była odpowiednio szeroka – minimum 60 cm i zawieszona na wysokości umożliwiającej bezproblemowe wjechanie pod nią wózkiem inwalidzkim. Ważne też, aby wnętrze łazienki posiadało stałe lub uchylne poręcze, w tym dwie przy toalecie.