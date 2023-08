Jak dojechać na defiladę w Warszawie? Komunikacja i parkingi w czasie Święta Wojska Polskiego

We wtorek 15 sierpnia na warszawskiej Wisłostradzie odbędzie się wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Obecnie trwają ostatnie przygotowania do uroczystości. Jak zapowiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, wydarzenie będzie różnić się od tych, jakie miały miejsce w latach ubiegłych, gdyż będzie można zobaczyć na nim proces modernizacji rodzimej armii.

Defilada wojskowa w Warszawie. Jak dojechać na wydarzenie?

Ratusz-Arsenał

Nowy Świat-Uniwersytet

Centrum Nauki Kopernik

Jeśli chodzi o dojazd samochodem, resort obrony wskazuje, aby zrobić to stosunkowo wcześnie. Kierowcy muszą pamiętać, aby nie jechać przez most Gdański oraz most Śląsko-Dąbrowski, gdyż będą one zamknięte.

Ministerstwo Obrony Narodowej przypomina, że od poniedziałku 14 sierpnia od godziny 20:00 wyłączone z parkowania będą ulice: