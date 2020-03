Jak działa wypożyczalnia samochodów?

Gdzie szukać wypożyczalni samochodów?

Obecnie na rynku znajdziemy bogatą ofertę wypożyczalni. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki internetowej, aby znaleźć firmę w najbliższym mieście. Pod wypożyczalnia samochodów warszawa czeka na nas prawdziwa mnogość opcji w najróżniejszych cenach. Warto pamiętać, że przy wyborze wypożyczalni dobrze jest kierować się nie tylko ceną, ale i opiniami innych użytkowników. To cenne źródło informacji na temat firmy. Co więcej, nie zapominajmy, żeby przestudiować warunki umowy i ubezpieczenia na wypadek ewentualnej kolizji.

Warunki wynajmu

Chcąc wynająć auto musimy się także zapoznać z warunkami wynajmu. Te, jasno określają, kto może i na jakich zasadach wypożyczyć samochód. W większości przypadków kierowca w momencie podpisywania umowy powinien mieć ukończone 21 lat i posiadać ważne prawo jazdy przez minimum rok. Żeby wypożyczyć auto trzeba też okazać dokumenty tożsamości i mieć przy sobie kartę płatniczą. Auto może być prowadzone przez osobę wynajmującą lub inną, wskazaną w umowie jako drugi kierowca. Wypożyczalnia samochodów warszawa wynajmuje auta z pełnym bakiem i oczekuje od klientów, że również zwrócą wozy z paliwem.

Obecnie u większości firm wynajem odbywa się w dużej mierze przez internet. Rezerwacji dokonuje się mailowo lub przez stronę internetową. Przez 24 godziny klient ma możliwość anulacji rezerwacji bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

Oferta samochodowa

Firmy wynajmujące mają w swojej ofercie samochody niemal ze wszystkich segmentów dostępnych na rynku, od A do D, niekiedy nawet do F. Koszt wynajmu auta na jeden dzień zaczyna się już od 50 - 60 złotych. Co ważne, wynajmujący na swojej stronie internetowej podaje dokładny opis wynajmowanych aut, wraz z przeznaczeniem. Ci, którzy chcieliby wypożyczyć wóz do przewozu większych gabarytowo przedmiotów czy remontów, powinno mieć na uwadze, że zdecydowana większość wynajmujących wprowadziła pewne obostrzenia. Wynajmowane auta nie powinny być wykorzystywane do holowania przyczep, pojazdów czy do przewozu żywych zwierząt (z wyjątkiem zwierząt domowych, po uzyskaniu wcześniejszej zgody wynajmującego).