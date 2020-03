Jak funkcjonują Ośrodki Pomocy Społecznej w dobie koronawirusa?

W każdej dzielnicy funkcjonuje co najmniej jeden tego typu ośrodek. Pandemia koronawirusa to nowa sytuacja dla wszystkich, także dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, których zadaniem jest nieść pomoc potrzebującym . A teraz, zwłaszcza wśród osób starszych , takich osób jest całe mnóstwo. Seniorzy i osoby chore szczególnie ciężko przechodzą zarażenie koronawirusem. Dlatego także ważne jest, aby nie wychodziły one z domu w sytuacji kiedy nie jest to absolutnie konieczne. Czy w czasie pandemii Ośrodki Pomocy Społecznej mają dużo więcej pracy niż zazwyczaj? - Jesteśmy służbą, która niesie podstawową pomoc taką jak żywność, leki, opieka w domu, itd. Teraz doszły zadania związane z programem osłonowym dla osób starszych w związku z podwyżką opłat za śmieci. Naszym zadaniem jest zaopiekowanie się też osobami objętymi kwarantanną w związku z powrotem z zagranicy, np. poprzez dostarczenie im żywności - mówi nam Renata Staruch z ośrodka pomocy społecznej w Wawrze.

Ludzie o wielkim sercu

Na szczęście Ośrodki Pomocy Społecznej mogą liczyć na ludzi dobrej woli, którzy w tym ciężkim czasie chcą nieść pomoc potrzebującym. - Na Ochocie jest to ok. 170 osób. Teraz jest to szczególnie ważne i staramy się wolontariat jeszcze bardziej rozwijać. Docieramy do seniorów, którzy na co dzień nie korzystają z pomocy OPS, ale teraz jest to wskazane, żeby mogli pozostać w domach. W tym zakresie OPS współpracuje też m.in. z policją i strażą miejską. Oczywiście, zgodnie z zaleceniami, wprowadzono wszystkie standardy obsługi, czyli dezynfekcję, zachowanie odległości itp. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników do niezbędnego minimum ograniczono wyjścia w teren. Sytuacja będzie się zmieniać, a zatem wszyscy staramy się być otwarci i elastyczni. Wszystkie jednostki w dzielnicy współpracują ze sobą non stop - dodaje Beuth-Lutyk.