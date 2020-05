Jak koronawirus zmienił Warszawę? Tak wyglądało miasto rok temu o tej porze

Koronawirus zrewidował nasze plany na majówkę. Mniej osób wychodzi na miasto, a jeśli już spacerują to w maseczkach i z zachowaniem odstępu. Nasz fotograf porównał te same miejsca "przed" i "w trakcie" koronawirusa. Powtórzył te same kadry, które zrobił w czasie zeszłorocznej majówki. Efekt jest zdumiewający - zobaczcie sami.

Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa Wideo