Jak kupować tusze i tonery? Poradnik

Jak znaleźć tusz lub toner pasujący do modelu drukarki?

Zwykle tusz lub toner w drukarce kończy się w najmniej oczekiwanym momencie. Często więc zakup tego produktu nie jest wynikiem planowania, lecz konieczności. Problemem osób, które chcą szybko wymienić tusz lub toner jest to, w jaki sposób znaleźć odpowiedni produkt dopasowany do modelu drukarki. Jak to sprawdzić?

Oczywiście najprostszym sposobem wydaje się wzięcie zużytego tuszu czy tonera i pokazanie go sprzedawcy w sklepie. Wtedy on odczyta z niego odpowiednie informacje i dobierze właściwy produkt. Nie zawsze jednak mamy możliwość udać się do sklepu stacjonarnego, znacznie częściej natomiast korzystamy ze sprzedaży internetowej. Zwykle oferta takiego sklepu jest o wiele szersza, mamy więc pewność, że dobierzemy w nim właściwy tusz lub toner, nawet jeśli jest to model rzadki. Niemniej sami musimy wiedzieć, jakie podać dane, by dobrać odpowiednik naszego tuszu czy tonera. Jak to zrobić?

Na pewno musimy znać markę naszej drukarki, co akurat nie jest trudne – oznaczenie producenta jest dobrze widoczne na drukarce. Następnie musimy ze zużytego tuszu lub tonera spisać kod produktu – to najdokładniejsze oznaczenie, które pozwoli nam szybko wyszukać odpowiednik, zarówno oryginał, jak i zamiennik, jeśli takowy istnieje. Jeżeli mamy problem ze znalezieniem kodu tuszu lub tonera, możemy spróbować wyszukać produkt po oznaczeniu modelu drukarki. Należy wtedy wpisać w wyszukiwarce producenta urządzenia, nazwę drukarki i jej model. Jeżeli nie mamy pewności, które oznaczenie na tuszu, tonerze lub drukarce jest właściwe, warto wpisać to, co udało nam się znaleźć w wyszukiwarce i na podstawie wyników wyszukać interesujący nas towar.

Jaki tusz i toner wybrać: oryginalny czy zamiennik?

Z uwagi na wysokie ceny tuszów i tonerów do drukarek, wiele osób zastanawia się nad zakupem zamienników. Czym one w ogóle są? Są to produkty oferowane przez inne firmy niż te sprzedające drukarki i dedykowane im tusze i tonery. Decydując się na zamiennik, możemy mieć obawy, że nie ma pełnej gwarancji na to, iż będzie on kompatybilny z naszym urządzeniem oraz że okaże się bezawaryjny. Niemniej jego cena jest też odpowiednio niższa. Dla osób korzystających z drukarki codziennie zakup zamiennika jest dużą oszczędnością, dlatego jest to popularne rozwiązanie.

Czy warto stosować zamienniki tonerów i tuszów do drukarki?

Tusze i tonery do drukarek w formie zamienników to rozwiązanie budżetowe dla osób, które chcą zminimalizować koszty związane z korzystaniem z drukarki. Aby dobrać odpowiedni zamiennik, podobnie jak w przypadku oryginału, musimy znać dokładnie kod produktu lub model drukarki. Każdy zamiennik dopasowywany jest na dokładnie takiej samej zasadzie, co produkt oryginalny. Wiele osób od lat korzysta z zamienników tuszów i tonerów do drukarek i bardzo chwali sobie to rozwiązanie. Ważne jest jednak, by znaleźć zaufany sklep z towarem wysokiej jakości. Obecnie na rynku jest ich coraz więcej, choć oczywiście nie brakuje też oszustów sprzedających wadliwe wkłady, które mogą ulec wylaniu i trwale uszkodzić drukarkę. Lepiej więc nie ryzykować dla oszczędzenia paru złotych.

Czy zamienniki tonerów i tuszów do drukarki są bezpieczne?

Choć już pokrótce omówiliśmy ten temat, podkreślmy to jeszcze raz: stosowanie zamienników tuszów i tonerów jest bezpieczne, pod warunkiem, że kupujemy je ze sprawdzonego źródła. Zaawansowana technologia sprawia, iż obecnie zamienniki niczym się nie różnią od produktów oryginalnych, poza znacząco niższą ceną, co jest oczywiście sporą zaletą. Zamienniki tuszów i tonerów zapewniają doskonałą jakość wydruku, są wydajne i całkowicie bezpieczne dla urządzenia drukującego.

Jak wybrać toner i tusz do drukarki?

Niezależnie od tego, czy posiadamy drukarkę na toner czy na tusz, musimy wiedzieć, czym się kierować przy zakupie kolejnego wkładu, szczególnie jeśli sięgamy po zamienniki. Najważniejsza różnica to oczywiście kolor tuszu lub toneru – może być czarny lub kolorowy. Kolorowy tusz lub toner zwykle jest droższy, jeżeli więc rzadko drukujemy w kolorze, może lepszym rozwiązaniem będzie korzystanie wyłącznie z tuszu czy tonera czarnego. Szukając wysokiej jakości zamienników, warto wcześniej zasięgnąć opinii o ich producentach. Na rynku znajduje się przynajmniej kilku cenionych producentów zamienników tuszów i tonerów do drukarek i właśnie z ich oferty warto korzystać.