Jak opróżnić szafę i na tym zarobić?

W dobie wszechobecnego konsumpcjonizmu posiadamy zdecydowany nadmiar dóbr materialnych. Na szczęście wielu z nich można się łatwo pozbyć, warto jednak robić to z głową. Zamiast więc magazynować nieużywane przedmioty, najlepiej dać im drugie, czasem lepsze, życie. Sprzedaż lub wymiana niepotrzebnej odzieży, mebli czy nietrafionych prezentów gwiazdkowych to najlepszy sposób na to, aby wreszcie zrobić porządek w najbliższym otoczeniu.

Chomikowanie to relikt przeszłości Fachowcy od utrzymywania przestrzeni w należytym porządku głośno postulują, że w domu powinny się znajdować jedynie rzeczy które spełniają minimum jeden z warunków: są przydatne, pamiątkowe lub po prostu piękne. Z pewnością można z tym twierdzeniem nieco polemizować, ale na pewno warto się do niego zastosować jeśli przydomowa piwnica albo babciny strych pękają w szwach. Wśród rzeczy, które gromadzimy najczęściej można spotkać przede wszystkim książki, obuwie i ubrania, ale także kolorowe magazyny, niezliczone ozdoby świąteczne i okazjonalne, dziecięce zabawki, a także przestarzały sprzęt elektroniczny. W takiej sytuacji bardzo łatwo zamienić swoje mieszkanie, czy nawet cały dom w składowisko śmieci. Nie rozstajemy się z nimi z wielu powodów. Najczęściej nie mamy komu ich oddać, albo widzimy w tym wielką niegospodarność. Gromadzenie i przechowywanie rzeczy miało sens w poprzednich pokoleniach. Obecnie, kiedy półki sklepowe uginają się pod ciężarem rzeczy, nie ma na to logicznego wytłumaczenia. Nigdy nie jest jednak za późno za gruntowne czyszczenie domowej przestrzeni. Nim jednak rozpoczniemy impulsywne wyrzucanie niepotrzebnych przedmiotów, warto przemyśleć swoje działania i skorzystać możliwości, które pojawiły się wraz z nastaniem ery internetu. Dobry portal ogłoszeniowy Zbyt często zdarza się, że w ferworze porządków wyrzucamy do koszta całkowicie sprawne sprzęty, raz przeczytane książki czy praktycznie nienoszoną odzież. Choć równie często żałujemy takich decyzji, najczęściej są one już nieodwracalne. Jak zatem mądrze pozbyć się niechcianych rzeczy? Książki, do których już nie wrócimy, fotel nie pasujący do nowej aranżacji salonu czy za małe ubrania mogą się przydać komuś innemu. Zamiast wyrzucać całkiem dobre rzeczy, wystawić je na portalu ogłoszeniowym POKATO. Za pośrednictwem tego popularnego serwisu internetowego nowego właściciela mogą znaleźć między innymi antyki, sprzęt RTV, odzież, kosmetyki, sprzęt sportowy, a nawet samochody i nieruchomości. Wspierając lokalny handel rzeczami używanymi, a także wymianę oraz oddawanie za darmo serwis działa w duchu popularnej koncepcji ekologicznej - zero waste. Darmowe ogłoszenia można dodawać w wielu różnych kategoriach. Sposób działania serwisu jest bliski ogłoszeniom w lokalnej gazecie, a cały proces jest wygodny i bardzo prosty, gdyż przyświecają mu proste zasady transakcji – kojarzenia ze sobą stron potencjalnej transakcji. Portal ogłoszeniowy to świetny sposób nie tylko na pozbywanie się niechcianych rzeczy, ale również na kupienie „perełek”, których nie można już dostać

nigdzie indziej. Majątek ukryty na półkach w szafie Znane powiedzenie mówi, że pieniądze nie leżą na ulicy. Zgadza się, dlatego na poszukiwanie gotówki warto się udać do piwnicy, na strych lub zajrzeć do własnej szafy. Rzeczy, których nie potrzebujemy, dość często przydają się innym. Dzięki temu z łatwością można zasilić domowy budżet lub wręcz odwrotnie - tanio zdobyć przedmioty, których w danej chwili potrzebujemy. Robiąc porządki upłynniamy niepotrzebne rzeczy i zarabiamy pieniądze, które można wydać np. na teatr, kino, albo podróż w rodzinnym gronie. Nie ulega wątpliwości, że jednym pozbywanie się rzeczy przychodzi bez trudu i w dodatku sprawia frajdę, a inni czują się mocno związani z każdą sztuką odzieży czy najmniejszym bibelotem. Zamiast jednak chomikować coś, co i tak przestało nam służyć, lepiej się tego pozbyć w przemyślany sposób. Nowe życie dla nieużywanych przedmiotów to więcej miejsca w szafie i zasobniejszy portfel. Dobry zwyczaj - nie chomikuj!