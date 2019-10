Jak oszczędzać na drukowaniu? Porady

Dzięki naszym poradom Twoje korzystanie z drukarki stanie się znacznie bardziej ekonomiczne. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się, jak zmniejszyć zużycie tuszu i papieru, który model drukarki jest najwydajniejszy oraz czy warto kupować oryginalne tusze i tonery do drukarki (https://dobretonery.pl/tonery-i-bebny-do-drukarek-c-298.html), czy też lepiej postawić na zamienniki, ten artykuł jest dla Ciebie!

Jak zaoszczędzić tusz i papier?

Wbrew pozorom, oszczędne drukowanie jest całkiem proste. Istnieje mnóstwo sztuczek i trików, dzięki którym możesz znacznie zmniejszyć zużycie nie tylko papieru, ale również tuszu. Przede wszystkim warto przed drukowaniem zawsze sprawdzić podgląd wydruku.

Zastanów się, ile razy zdarzyło się, że chciałeś wydrukować pojedynczą stronę, a z drukarki wylatywały trzy kartki, z których dwie były zadrukowane nic nieznaczącymi symbolami? Podgląd wydruku pomoże Ci zapobiegać takim sytuacjom. Bardzo przydatną funkcją jest również opcja "zmniejsz do jednej strony", która pomoże Ci lepiej zadbać o schludny oraz, przede wszystkim, ograniczony do jednego arkusza wygląd dokumentu.

Następną rzeczą, którą warto zrobić, to zmniejszenie czcionki, marginesów oraz odstępów pomiędzy wierszami. Oczywiście ten manewr możesz zastosować najczęściej jedynie w przypadku wydruków robionych na swój prywatny użytek. Przyjemnie zdziwisz się jednak, jak jeden milimetr tu i tam potrafi ograniczyć liczbę stron.

Na koniec, jeżeli drukujesz proste rzeczy i nie muszą być one najwyższej jakości, warto posłużyć się opcją "szkic". Nieco gorsza jakość nie wpłynie na czytelność dokumentu, ale pozwoli Ci znacznie ograniczyć zużycie tuszu lub tonera.

Określ swoje zapotrzebowanie

Kolejną ważną rzeczą, jaką musisz zrobić przed rozpoczęciem drukowania, to dokładne określenie swojego zapotrzebowania na wydruki. Upewnij się, ile stron będziesz potrzebować oraz czy nie mogą być one zadrukowane dwustronnie? Czasem możesz nawet zmieścić cztery strony na jednym dokumencie!

Poza tym staraj się unikać sytuacji, gdy potrzebujesz kilku stron jakiegoś dokumentu, ale drukujesz cały plik. Każde urządzenie ma opcję wybrania określonych stron! Takie planowanie sprawi, że bardzo szybko zauważysz oszczędności.

Wybór drukarki - laserowa, atramentowa, a może urządzenie wielofunkcyjne?

Następną istotną kwestią, gdy w grę wchodzą oszczędności w drukowaniu, jest oczywiście wybór drukarki. W sklepach możemy znaleźć drukarki laserowe, atramentowe oraz urządzenia wielofunkcyjne. Które z nich najlepiej się sprawdzą?

Na początku warto zrozumieć różnicę pomiędzy drukarką laserową a atramentową. Drukarki laserowe używają tonerów i są doskonałe dla osób, które robią dużo wydruków. Drukarki atramentowe z kolei posługują się tuszem i lepiej sprawdzają się przy wydrukach o mniejszej objętości. Jednak wbrew pozorom nie oznacza to, że drukarki laserowe są bardziej ekonomiczne. Wszystko zależy od tego, co drukujesz, jak często oraz jakim dysponujesz budżetem.

Drukarki atramentowe są zazwyczaj mniejsze i tańsze, ale także wolniejsze. Tę ostatnią wadę nadrabiają jednak uniwersalnością. Przy ich użyciu możesz drukować zarówno dokumenty tekstowe, jak i wysokiej jakości pliki graficzne. Drukarki laserowe są większe i droższe, lecz także znacznie szybsze i wydajniejsze. Chociaż stosuje się w nich droższe od tuszów tonery, ostatecznie koszty wydruku na stronę są dużo niższe, niż w przypadku drukarek atramentowych.

Jeśli więc regularnie drukujesz niewielkie ilości plików, w tym obrazkowych, warto pokusić się o zakup drukarki atramentowej. Drukarki laserowe przypadną do gustu tym, którzy drukują dużo lub, paradoksalnie, rzadko. Tusze w drukarkach mają to do siebie, że wysychają, co jednak nie dotyczy tonerów.

Kiedy już zdecydujesz, która drukarka lepiej sprosta Twoim potrzebom, poważnie rozważ urządzenie wielofunkcyjne. Takie drukarki nie tylko drukują, lecz także skanują, kserują oraz faksują dokumenty i mogą świetnie spisać się zarówno jako urządzenia biurowe, jak i w domu.

Które tusze i tonery wybrać? Oryginalne czy zamienniki?

W przypadku drukowania największym wydatkiem jest oczywiście zakup drukarki, ale kupno tuszów lub tonerów także może mocno nadwyrężyć budżet. Z tego powodu wiele osób sięga po zamienniki. Ale czy to rozsądne? Czy nie zepsujemy drukarki, korzystają z produktów innych firm?

